Proměna Muzea ghetta se blíží, výstava ukazuje finálové návrhy architektů

Součástí expozice bude i vítězný model Terezína, kam je budoucí podoba muzea se vstupem v podobě prosvětlené věže zakomponovaná. Výstavu by měl obohatit v následujících týdnech.

„Model samotného muzea se ještě nachází na výstavě architekta Stevena Holla,“ přiblížil Stanislav Lada, mluvčí Památníku Terezín. Známý americký architekt byl totiž spolu s Marcelou Steinbachovou vítězem soutěže.

Do návrhu přispěl přístavbou, tedy novým vstupním prostorem do muzea. Inspiroval se kresbou Měsíční krajina od Petra Ginze – židovského chlapce, který byl vězněn právě v budově, kde se dnes Muzeum ghetta nachází. Ginze později zavraždili nacisté v Osvětimi.

Projekt se bude realizovat v letech 2023 a 2024, po tu dobu bude muzeum, které navštíví ročně 220 tisíc lidí, zavřené. S novou expozicí se otevře v roce 2025. Náklady jsou zatím odhadnuty na 170 milionů korun.

Architektonická soutěž na rekonstrukci Muzea ghetta v Terezíně byla vyhlášena v prosinci 2021. Úprava čeká budovu i její provoz, expozice, exteriér kolem budovy a také parkoviště před Malou pevností s infocentrem.

Vedle moderního expozičního prostoru bylo navrženo také komfortní zázemí pro návštěvníky, které bude odpovídat současným trendům. Přáním Památníku Terezín bylo, aby se návštěva Muzea ghetta stala pro návštěvníky po všech stránkách silným zážitkem a podnítila jejich zájem o historii.

Do soutěže se přihlásilo 22 ateliérů z České republiky i zahraničí, z nichž nezávislá odborná porota vybrala pět návrhů: Marcela Steinbachová a ateliér Skupina & Steven Holl, Žalský architekti, Loom on the Moon, AOC Architekti a PLURAL.

Všechny návrhy výše zmíněných architektonických studií jsou na výstavě k vidění. Na téměř třiceti panelech je možné si prohlédnout nákresy, skici i detaily nejlepších zpracování. Největší prostor dostal vítěz soutěže.

„Snažili jsme se, aby došlo k transformaci a oživení staveb, které umožní vnímat prostor jako místo tragédie, ale i jako místo odvahy a naděje,“ řekla k návrhu architektka Marcela Steinbachová.

Víc informací se pak návštěvníci dozvědí 17. ledna, kdy se uskuteční na výstavě beseda. Návrhy budou na výstavě nazvané Architekti pro Muzeum ghetta Terezín k vidění do 28. února příštího roku.