Chátrajícím kasárnám pomůžeme, slíbil premiér. Terezín chce i zapojení EU

„Kraj již zaplatil projektovou dokumentaci na opravu, ale potřebujeme mít jistotu, že peníze z národních fondů dostaneme. Premiérovi jsme ukázali, že se střecha rozpadá víc a víc a bojíme se, aby přežila zimu. Potřebujeme alespoň nějakou garanci. Budu spokojen, až vláda řekne, že kraj na to finance dostane,“ řekl hejtman Jan Schiller (ANO) po jednání s premiérem.

Žižkova kasárna jsou jedním z největších kasárenských objektů ve střední Evropě. Byla postavena v letech 1782 až 1784 jako komplex císařsko-královské zbrojnice a dělostřeleckých kasáren a měla kapacitu 420 mužů.

Od roku 1941 zde byli soustřeďováni židovští obyvatelé Protektorátu Čechy a Morava a na zdejším nádvoří se občas konala terezínská liga v kopané, což sloužilo k propagandistickým filmům nacistů. Po válce objekty opět užívala armáda, ale od začátku 90. let minulého století už jen chátrají.

Přesný rozpočet na opravu kasáren město Terezín nedělalo. „Projektovou dokumentaci jsme na úřad vlády posílali letos o prázdninách. Žádali jsme, aby ji schválil a měli jsme v ruce cenu opravy, od které by bylo možné se odrazit. Poslední vypočítaná částka je téměř miliarda korun. Ale to bylo před dvěma lety. Očekáváme, že kvůli růstu stavebnin a energií to nyní bude 1,25 až 1,5 miliardy,“ zmínil terezínský starosta René Tomášek (BEZPP-Reset).

„Snažíme se dělat stále nějaké minimální opravy, ale s naším rozpočtem nemáme šanci. Ani kraj tak velké prostředky nemá. Musí přijít pomoc vlády a možná i to je málo, měl by to být nadnárodní zájem a v tomto případě by měla pomoci i Evropská unie,“ míní Tomášek.

Pomoc i pro podnikatele

Premiér slíbil vedení kraje i pomoc podnikatelům, kteří kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko nemohli podnikat. Požár vypukl 24. července v Malinovém dole nedaleko Hřenska a hasiči ho uhasili 12. srpna, ale do konce srpna na místě stále bylo několik jednotek hasičů.

Fiala připomněl, že vláda již poskytla 225 milionů hasičům i policistům za náklady spojené se zásahem. Ministerstvo životního prostředí pak připravilo 100 milionů na obnovu turistických stezek a infrastruktury, o což radnice mohou žádat od 1. září.

„Na hejtmanství jsme se bavili o podpoře podnikatelů. První předpoklad byl, že budeme mít vyčíslenou škodu a bude zhodnoceno, že ta čísla jsou reálná, což se právě děje. Na základě těchto čísel budeme jednat na vládě, jakým způsobem bychom mohli podnikatelům pomoci,“ přiblížil postup premiér.

Od začátku pro kraj ztráty podnikatelů v uzavřené části parku sčítá Destinační agentura České Švýcarsko. Zatím je na půl miliardě a číslo stále roste. „Premiér chtěl ke kompenzacím podnikatelů další podklady a slíbil pomoc. Ale ta podpora určitě nebude v plné výši půl miliardy,“ podotkl hejtman.

Kraj už také přemýšlí, jak nastartovat příští turistickou sezonu. Chystá vouchery pro návštěvníky, dopravu zdarma či reklamní kampaň.