Slíbené peníze na opravy nebudou. Terezín zvažuje, že se kasáren vzdá

„Bylo to pro mě překvapení, podle dřívějších informací jsem předpokládal, že rekonstrukce z plánu obnovy financovat půjde. Přiklepnutí peněz jsme brali jako hotovou věc,“ uvedl starosta Terezína René Tomášek (BEZPP-RESET).

Čas na záchranu Žižkových kasáren z roku 1782 se krátí. Podle posudku statiků je nutné s opravami začít co nejdříve. Jinak hrozí vydání demoličního výměru. Město sice každý rok do oprav nějaké peníze investuje, ale „lepí“ pouze nejakutnější problémy.

„Opravdu nám hrozí, že stavební úřad na Žižkova kasárna vydá demoliční výměr, což by pro město bylo finanční katastrofou. Bez ohledu na historickou hodnotu budov,“ obává se Robert Czetmayer, vedoucí odboru rozvoje a výstavby terezínské radnice.

„Upozornili jsme ministerstvo pro místní rozvoj, že pokud v historicky krátké době, což v reálném čase vidíme zhruba do konce září, nebude jasné financování oprav, pravděpodobně začneme jednat o opuštění objektu. To by znamenalo vrácení objektu státu,“ upozornil Czetmayer.

V současné době ministerstvo pro místní rozvoj hledá finanční prostředky na první krok oprav, tedy zakonzervování budov, aby se jejich stav dále nezhoršoval.

„Jako první by mělo přijít na řadu zakonzervování střechy. Čekáme, jakou dotační výzvu pro nás ministerstvo pro místní rozvoj připraví, podle toho pak připravíme projektovou dokumentaci. Teď je důležité, aby byl vůbec vypsán nějaký dotační titul. Jsme zase na začátku,“ popisuje současný stav starosta.

Pomoc při záchraně kasáren nabídl i kraj. Podle hejtmana Jana Schillera (ANO) však musí být jisté, že projekt bude realizován. Město, kraj i stát už do zajištění objektu investovaly za uplynulé roky nemalé peníze.

Jenom Terezín uvolnil ze svého rozpočtu na stabilizaci budov a nejnutnější údržbu téměř sedm milionů korun, kraj přispěl sedmi sty tisíci na stabilizaci budov, 5,6 milionu pak tvořila dotace z ministerstva kultury také na zajištění stabilizace budov.

„Když nezačne záchrana, všechny dosud vložené finanční prostředky přijdou vniveč,“ zdůraznil Czetmayer.

Do konce dubna by se měla na ministerstvu sejít pracovní skupina, která bude hledat cesty, jak na opravy historických kasáren sehnat finance. „Musím upozornit, že ve špatném stavu máme další tři objekty. Teď připravuji statické posouzení všech objektů a ani u nich příliš času na záchranu nezbývá,“ konstatuje Czetmayer.

Pevnost Terezín, jejíž součástí jsou i Žižkova kasárna, byla založena 10. října 1780 Josefem II. , kdy císař položil základní kámen. Roku 1782 byla pevnost prohlášena svobodným královským městem. Za druhé světové války tady nacisté zřídili židovské ghetto a koncentrační tábor. Od devadesátých let minulého století, kdy odtud odešli poslední vojáci, kasárna chátrají.