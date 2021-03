Řidička nabourala do stadionu, opravu pláště už rok brzdí koronavirus

„Oprava (vyjít má zhruba na tři čtvrtě milionu – pozn. autora) bude nákladná, ale bude plně hrazena z pojištění, takže problém není v penězích. Problém je technického a dodavatelského rázu. Jde o originální stavbu, která má svoje specifika,“ vysvětluje primátor Teplic Hynek Hanza (ODS).

Střešní plášť pro Zimák, jak se stadion oficiálně jmenuje, poskytl německý subdodavatel. Pro opravu poškozené části nemůže dodat jen materiál, ale také odborného pracovníka a zařízení, které upraví plechové šablony na přesnou míru až na místě.



„Protože se na dílo stále vztahuje záruka, o kterou investor nechtěl přijít, kontaktovali jsme subdodavatele uvedených prací. Kvůli omezení pohybu osob mezi jednotlivými zeměmi a následné karanténě se ale dosud nepodařilo sladit vhodný termín, který by výměnu a práce na stavbě umožňoval. Jako hlavního dodavatele nás to mrzí, ale pro zachování záruky je to jediná možná cesta,“ vysvětlil Ondřej Paclt za zhotovitelskou firmu Syner.

Plechy se speciální povrchovou úpravou se vyrábějí v Belgii, kde v minulém roce opatření proti šíření koronaviru omezila výrobu. Několik desítek centimetrů plechu tak vyrobili až s první větší zakázkou při opětovném rozjezdu továrny.

Ocenění v soutěži Stavba roku

Dalším faktorem, který plánovanou opravu stadionu výrazně ovlivnil, bylo několikaměsíční vyšetřování nehody ze strany pojišťovny.



„Škodní událost vyčíslenou na 700 až 800 tisíc korun dlouho řešila pojišťovna, u které byl pojištěný havarovaný vůz. Pojišťovna nakonec souhlasila s úhradou prací v plné výši. Ani nás jako příspěvkovou organizaci, ani město Teplice jako investora stavby tak nebude oprava nic stát,“ podotkl Pavel Tetřev, ředitel SportAreny Teplice, pod kterou provoz stadionu spadá.

I podle něj však nemůže k opravě stadionu dojít, dokud budou v Evropě platit přísná opatření proti koronaviru. „Firma logicky nechce, aby její zaměstnanci skončili na čtrnáct dní v karanténě,“ vysvětlil.

Zimní stadion v Teplicích byl dokončen v únoru 2019, slavnostní otevření se konalo na začátku března. Výstavba trvala 16 měsíců, stála 228 milionů korun a město ji hradilo ze své kasy. Za architekturu, vlastní dispoziční a provozní řešení i celou stavbu a konstrukci byl objekt oceněn v soutěži Stavba roku 2019.