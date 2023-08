Cítíme mokrý hadr, stěžují si Tepličané na zápach. Odborníci hledají zdroj

„Trnovany - opět smrad plísně,“ napsala na sociální sítě Martina Žárová. „Nová Ves též, humus, zejména po setmění,“ přidal se Pavel Mikeš.

V Proseticích byl v minulých dnech cítit odér starého mokrého hadru, v Proboštově a Přítkově zápach zase lidem připomínal zkažené droždí a plíseň.

Inspektoři už na místě byli, ale zdroj nenašli. „Ve středu jsme objeli okolí Krupky a Teplic, ale žádný zápach jsme necítili. Nezjistili jsme ani žádný možný zdroj zápachu,“ uvedl Pavel Grund, ředitel ústeckého oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí.

„Provedli jsme také kontrolu u dvou firem, které by připadaly v úvahu, ani tady jsme nic nezjistili,“ dodal.

Více informací o původu zápachu se snaží získat i odbor životního prostředí teplického magistrátu. „Podněty na zápach především v nočních hodinách dostáváme od pondělí. Kolegové se věcí zabývají, oslovili jak teplickou hygienu, tak zejména příslušný odbor na krajském úřadě a inspekci životního prostředí. Nicméně zatím není zdroj zápachu přesně znám,“ popsal kroky radnice primátor Jiří Štábl (ANO).

Na zápach si na začátku prázdnin stěžovali také obyvatelé nedaleké Krupky. Podle šetření tamní radnice pocházel z polí po vývozu digestátu z bioplynové stanice.

Že by i v Teplicích šlo o stejného původce, Pavel Grund z inspekce životního prostředí nepotvrdil. „Žádný únik z bioplynové stanice jsme nezaznamenali. Digestát na pole vyvážejí zhruba šestkrát do roka, ale dopředu nám to hlásí. Víme, kdy ho vyvážejí, a v těchto to dnech nebylo,“ poznamenal Grund s tím, že i v pátek kontroloři znovu projedou Teplice a okolí.