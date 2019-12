Teplice vyšly vstříc majitelům zaběhnutých psů, zavedly speciální registr

Město tak reaguje na situaci, kdy od 1. ledna vejde v platnost nový zákon o povinném čipování psů, avšak dosud nevznikl žádný centrální registr, takže je těžké majitele zatoulaných zvířat najít.

„Pes má sice čip, ale když ho někdo pomocí čtečky přečte, zjistí jen jeho kód,“ vysvětluje primátor Teplic Hynek Hanza (ODS).

Magistrát se proto rozhodl, že vytvoří vlastní databázi psů. „Při placení poplatku za psa majitelům nabídneme možnost vstoupit do našeho registru. V očkovacím průkazu má pes nálepku s čárovým kódem, kterou si jen načteme a spojíme s údaji jeho majitele,“ popsal Hanza.

Do registru má přístup městská policie, která spravuje útulek a stará se i o odchyt zaběhnutých psů. Pokud na území města takového psa chytí nebo jim ho někdo dovede, bude pro ně snazší vrátit ho majiteli.

„Je to od nás taková služba navíc. Nebylo to nic náročného, čtečky už policisté mají. Jediné, co jsme museli zřídit, byl dálkový přístup k registru,“ zmínil primátor.

Majitel psa platí v Teplicích za svého mazlíčka roční poplatek ve výši 200 korun, pokud jich však někdo má více, tak už za každého dalšího musí uhradit 1 300 korun.