Teplice promění Tržní náměstí, zbourané stánky nahradí stromy či lavičky

K demolici by zřejmě mělo dojít v březnu. Výběrové řízení, z něhož vzejde odborná firma, která demolici provede, už běží.

„Výsledná cena demolice vzejde z výběrového řízení,“ uvedl mluvčí magistrátu Robin Röhrich s tím, že bourací práce by neměly trvat déle než čtyři týdny.

V příštím roce by se pak mělo náměstí vylepšit. Přibýt by měly vysázené stromy, lavičky, nová by měla být i kamenná dlažba.

„Prostor by měl vypadat jako náměstí a plnit jeho funkci,“ popsal záměr města Röhrich.

Město však počítá s tím, že na části náměstí by se i v budoucnu měly pořádat trhy. Pevné stánky by však měl nahradit „mobilní“ prodej.

Zůstat by mělo i parkoviště, které se nachází v zadní části Tržního náměstí směrem k ulici Na Hrázi.