Moldavani se vrhli na ženu, soud je místo uvěznění radši vyhostil

Skutek se odehrál v noci na 27. března. Teprve devatenáctiletý a tehdy opilý Cristian Ganu, označovaný za takzvaného hlavního pachatele, vstoupil ženě do cesty, povalil ji na zem a začal ji osahávat. Bránící se ženě, která ho prosila, aby jí neubližoval, se podařilo vysmeknout. Ganu ji ale doběhl a znovu povalil.

O tři roky starší Olari Illie se přitom smál, s rukou sevřenou v pěst kolem dvojice poskakoval a povzbuzoval Ganua, čímž podle státního zástupce „zesiloval účinnost prováděného násilí“.

Poškozené se vzápětí znovu podařilo vysmeknout a utéct k silnici, kde si s voláním o pomoc klekla doprostřed komunikace zrovna před náhodně projíždějící policejní vůz. Policisté dvojici cizinců, kteří se snažili zmizet, zadrželi.

Ganu se navíc provinil i používáním falešných dokladů. Hlídce předložil padělaný průkaz, podle něhož měl být občanem Rumunska a tím pádem mít možnost v Česku legálně pracovat.

Ganua soud vyhostil na pět let, Illieho pak na čtyři roky. Protože je verdikt pravomocný, muži byli okamžitě převezeni z běžné vazby do té vyhošťovací, odkud je cizinecká policie deportuje do jejich vlasti.

Seděli by na náklady ČR

Mužům za čin hrozilo až pětileté vězení.

„Soud posuzoval otázku trestu z toho pohledu, co je nejlepší pro zájem a ochranu společnosti. Zároveň měl na zřeteli i ekonomické zájmy státu,“ uvedl soudce Miroslav Čapek.

Protože Česko nemá s Moldavskem úmluvu o předávání odsouzených k výkonu trestu do jejich země, museli by si případný trest vězení odsedět v tuzemsku na náklady českého státu. Udělení podmínky a zároveň i vyhoštění pak Čapek označil za nesmyslné, protože v tom případě by česká strana mohla jen těžko kontrolovat, zda se chovají příkladně.

Nakonec tedy sáhl ryze jen po vyhoštění.

„Pro ně jako pro Moldavany vyhoštění znamená, že po zmíněnou dobu nesmí nejen do Česka, ale ani do dalších zemí Evropské unie a do celého schengenského prostoru. Ze všech hledisek se mi tento trest jeví jako nejúčelnější,“ podotkl Čapek s tím, že musel vzít v potaz i polehčující okolnosti.

Muži dosud nebyli trestaní a v jednací síni se rozhodli prohlásit vinu a projevili lítost.