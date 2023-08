Za vylití oleje na koleje dostal strojvedoucí podmínku, jezdit může dál

Incident se odehrál na železniční trati mezi Moldavou a Mostem v den, kdy došlo ke změně jízdních řádů a kde dosavadního dopravce České dráhy vystřídala společnost Railway Capital. Dlouholetého strojvůdce Schütze to naštvalo, protože byl přesvědčený, že nový dopravce nedisponuje vhodnými vozy pro tuto trať. Ta je charakteristická svým prudkým stoupáním.

Na koleje nakapal minerální olej, který si tam přinesl v 1,5 litrové PET lahvi. Projíždějící vlak, ve kterém tehdy bylo osm lidí, musel zastavit a nekontrolovatelně klouzal několik desítek metrů zpět. Osádce vlaku se nic nestalo.

„Je mi velice líto mého neuváženého jednání. Takto se věci neřeší. Lituji toho,“ prohlásil jednapadesátiletý Schütz. „Na této trati začala jezdit vozidla, která nemají dostatečné vybavení – protiskluzovou ochranu. Nebylo mi to jedno,“ tvrdil dále s tím, že trať velmi dobře zná řadu let.

Na dotaz soudce, proč své pochybnosti neřešil s patřičným úřadem, odpověděl, že s ním nemá dobrou zkušenost. „To mě ale neomlouvá,“ doplnil.

Protože prohlásil vinu, soud nemusel provádět zdlouhavé dokazování. Současně soudy krok považují za polehčující okolnost, což zohledňují i ve výši trestu.

Teď posunuje vlaky

Státní zástupce v závěrečné řeči navrhl trest ve výši tří let vězení podmíněně odložené na stejně dlouhou zkušební dobu. Muži hrozilo za obecné ohrožení od tří do osmi let vězení.

„Je nutné přihlédnout i k tomu, z jakého důvodu se činu dopustil. Učinil to z nějaké záliby, až lásky k železnici. Byl naštvaný, že došlo ke změně dopravce. Měl za to, že vlaky nejsou dostatečně vybaveny a chtěl na to nějak upozornit. Zvolil ale způsob velmi nevhodný,“ řekl v závěrečné řeči žalobce Karel Jiruška.

Soudní senát se s jeho návrhem ztotožnil. Zvažoval i trest v podobě zákazu činnosti, k tomu ale nakonec nepřistoupil s přihlédnutím na prohlášení viny.

Schütz stále pracuje jako strojvedoucí u Českých drah. „Nevozím cestující, posunuji vlaky v depu. Je to hůře placené,“ řekl.

Dispečer Railway Capital Michal Skala na dřívější dotaz iDNES.cz odmítl, že by soupravy firmy neměly vhodnou výbavu. „Naše vlaky pískovačem samozřejmě vybavené jsou,“ poznamenal.

Na stejnou trať později někdo několikrát nastražil kameny. Zda se toho dopustil obžalovaný, či někdo jiný, se policii zjistit nepodařilo. Tyto případy proto odložila.

Na kameny se Schütze zeptal i soudce. „Nemám s tím nic společného, nedal jsem je tam,“ odpověděl.

27. prosince 2022