Spor o zvýšení mezd sklářů teplické AGC je u konce, dostanou přidáno

Podle dodatku pro rok 2020 si letos tisícovka zaměstnanců firmy polepší ve výplatách o 1 500 korun měsíčně. Odbory však chtěly navýšit mzdy o 2 500 korun (psali jsme o tom zde).

„Došlo k podepsání dodatku kolektivní smlouvy a tím byla stávková pohotovost ukončena. Dohodli jsme se, že navýšení platů bude o inflaci, tedy o 2,8 %, plus částku 500 korun měsíčně pro všechny zaměstnance. Dohromady to činí asi 1 500 korun měsíčně pro každého, od dělníka až po ředitele,“ sdělil personální ředitel společnosti Libor Sehnal.

Zároveň řekl, že kromě dodatku kolektivní smlouvy odbory podepsaly s vedením společnosti i memorandum o vyhlášení mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru.

Nově tak firma lidem kompenzuje třeba omezení výdeje jídel částkou 60 korun denně. Peníze lidé dostanou přímo do výplaty.

„Dále jsme zrušili krácení mzdy pro rok 2020, které by se týkalo například lidí, kteří jsou v karanténě a přišli by tak o část 13. nebo 14. platu. Pro zaměstnance pečující o děti do 12 let jsme zase zavedli 5 dní placeného volna,“ doplnil Sehnal.