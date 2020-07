Převrat v teplickém bytovém družstvu. Delegáti SBD Mír zvolili nové vedení

Předsedou představenstva se stal Miroslav Němeček, místopředsedy Lukáš Valenta s Tomášem Pytelkou.

„Volby proběhly zcela řádně, máme na to i notářský zápis. Tím pádem automaticky skončil mandát dosavadního představenstva v čele s Markem Andráškem,“ sdělil Miroslav Němeček.

Němeček doplnil, že Andráška zároveň nové představenstvo na svém prvním jednání odvolalo z funkce předsedy družstva. Kdo ho v pozici nahradí, zatím není jasné.

„Předběžným opatřením soudu mám zakázáno jakkoliv komunikovat ohledně volebního shromáždění, takže se k tomu nebudu vyjadřovat,“ řekl Andrášek krátce po zveřejnění výsledků hlasování. Odpovídat nechtěl ani na další dotazy.

„Dodám k tomu jen to, že bojujeme za transparentnost, ale hlasujeme tajně a předseda se nesmí vyjadřovat k volbám,“ zakroutil hlavou a opustil sál.

SBD Mír Teplice Vlastní celkem 7 857 bytů v přibližně 200 domech v Teplicích a v Krupce a také 427 garáží.

Kromě pronájmu bytů patří k jeho podnikatelským aktivitám i pronájem obchodů, restaurace, kasina, výrobní haly či parkovacích míst.

Pronajímá i reklamní plochy, billboardy či střechy budov operátorům a pro fotovoltaické elektrárny.

K výnosům družstva patří i příjem za převody družstevních podílů, poplatky za správu družstva a úrok z volných finančních prostředků.

V roce 2016 družstvo hospodařilo se ziskem 7,8 milionu korun, v dalších dvou letech ale skončilo ve statisícové ztrátě (291 a 330 tisíc).

V táboře dlouhodobě nespokojených delegátů, kteří již delší dobu upozorňovali na netransparentní hospodaření družstva, pak logicky zavládlo po volbách nadšení.

„Jsem strašně ráda, že nám lidé dali důvěru. Ukázalo se, že práce, kterou se v družstvu snažíme dělat, byla volbou delegátů opětována. Pracujeme na tom x let, snažíme se hospodaření nějak prověřit a dát ho do pořádku. Teď se ukázalo, že to lidé chtějí také, a my se budeme snažit naplnit jejich očekávání,“ slíbila Dagmar Košová, která ve volbách získala nejvíce hlasů. Volilo ji 82 z 85 přítomných delegátů.

Dalšími členy představenstva SBD Mír pak byli zvoleni Miroslav Adámek, Zdeněk Kettner, Milan Pokorný, Jiří Rubinstein a David Kočiš, který jako jediný obhájil svou pozici v představenstvu.

V nejbližších dnech chce nové vedení družstva převzít agendu. Otázkou však je, zda jim v tom členové bývalého představenstva nebudou chtít bránit. „Vzhledem k tomu, že naše volby neuznávají, očekáváme, že nás do budovy nebudou chtít pustit,“ připustila Košová.

Nové členy představenstva do budovy nepustili

A přesně to se v úterý dopoledne i stalo. Noví členové představenstva se pokoušeli dostat do správní budovy družstva v Gagarinově ulici, avšak marně.

„Bohužel jsme nebyli vpuštěni ochrankou pana Andráška. Nedostal se tam ani pan Kočiš, který byl i v bývalém představenstvu,“ potvrdil Němeček s tím, že o dalším postupu se vedení družstva bude radit s právníky.

O změnu vedení se skupina zhruba 80 nespokojených delegátů družstva pokoušela už od loňského roku. Dlouho však narážela na odpor dnes již bývalého představenstva a naposledy, když už mohla svolat shromáždění delegátů sama, nebyla o tři hlasy usnášeníschopná. Tentokrát už však uspěla.

„Chceme transparentní hospodaření, aby se prozkoumaly stávající podnikatelské aktivity družstva, správně nastavily finanční toky a aby všichni delegáti věděli, kam a odkud tečou peníze,“ představil Němeček hlavní cíle nového vedení.

Pro družstevníky se podle něj nic nemění. „Všechny administrativní úkony na družstvu budou probíhat dál, jak byli lidé zvyklí,“ slíbil.

Byty do osobního vlastnictví nepřevedeme

Zároveň uklidnil družstevníky, že nové představenstvo nemá zájem převést družstevní byty do osobního vlastnictví, jak naznačovali někteří členové původního vedení.

„Nic takového rozhodně neplánujeme,“ podotkl Němeček.

Současně vyloučil i možnost, že by jeho firma První izolační mohla mít zájem o družstevní zakázky.

„To můžu stoprocentně vyloučit. Moje firma totiž dělá hlavně průmyslové izolace, navíc jsem už předem avizoval, že se nebude účastnit žádných výběrových řízení družstva. O zakázky družstva nestojím a nikdy mu ani nebudu dávat žádné nabídky. Ani teď, ani za rok, ani za 10 let,“ dodal.