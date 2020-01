Teplicím od letité ruiny nepomohl ani konec vleklého soudu, není totiž ničí

Společnost se o pozemky přetahovala s předchozím vlastníkem, firmou Taxis Promotion.

„Jsem rád, že jsem se jako vlastník pozemků po téměř patnácti letech dočkal toho, že jsou opravdu moje. Že soud probíhá tak dlouho, mi připadá drsné. Představte si, že vezmete své úspory, k tomu část splácíte a dlouhé roky nevíte, jestli o všechno přijdete. Nebyl to vůbec příjemný pocit,“ řekl k procesu Portlík.

Když soud loni na konci roku napotřetí rozhodl, že parcely patří právě jeho společnosti, řada Tepličanů doufala, že konečně zmizí torzo nedokončené lázeňské budovy, které obývají desítky bezdomovců. To se ale hned tak nestane.

Objekt totiž právně neexistuje a není známý jeho majitel. Stavební úřad tak nemá s kým jednat o stržení či zabezpečení budovy.

„Jsme v podstatě slepým střelcem. Víme, kam máme mířit, ale nemáme v rukách žádné šípy. Stavba existuje fyzicky, ale ne katastrálně. Původně ji stavěl stát, který ji poté zprivatizoval a někdy před 20 lety byla zaevidována jako majetek společnosti, jež skončila v likvidaci,“ vysvětlil primátor Teplic Hynek Hanza (ODS).

To potvrdila i vedoucí stavebního úřadu v Teplicích Lenka Mirgová. „Jelikož stavba nikdy nebyla zanesena v katastru jako součást pozemku, nemohla u ní proběhnout změna vlastnictví,“ upozornila.

Město nyní jedná s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který u rejstříkového soudu inicioval obnovení zlikvidované společnosti jako bývalého majitele. „To proto, aby měl stavební úřad partnera, s kterým může jednat,“ popsal situaci Hanza.

Soud o obnovení společnosti zatím nerozhodl. Pokud by však majitele stavby nedokázal určit do roku 2024, propadne objekt státu.

„My ale nechceme čekat tak dlouho a snažíme se využít všechny právní možnosti, jak dosáhnout cíle. Nejideálnější by bylo, kdyby se toho chopil stát a stavbu by zlikvidoval, protože je to pozůstatek jeho činnosti z minulosti,“ zmínil primátor.

Mlýnská ulice a ubytovna Mlýnská ulice dostala své jméno podle několika mlýnů vybudovaných na potoce Katzbach. Potok napájel mohutný pramen pod dnešními lázněmi Beethoven.

Poté, co v roce 1879 vřídlo vyschlo, mlýny ustoupily lázeňským domům, hotelům a dalším budovám, kterých bylo před 2. světovou válkou v ulici 60.

Po válce začala jejich postupná demolice. Věhlas měl ulici vrátit rozlehlý lázeňský dům s více než 200 lůžky, který však nebyl nikdy dostavěn a nyní chátrá.

Loni na jaře nechaly Teplice za 838 tisíc korun podél ruiny v sousedství s obchodní akademií postavit 60 metrů dlouhou a 2 metry vysokou betonovou zeď. Chtěly tím zabránit studentům, aby vstupovali do budovy, a zároveň bezdomovcům a narkomanům, aby se dostali ke škole.

S torzem budovy nemůže nic dělat ani společnost Simmex, přestože stojí na jejím pozemku. „Chápu, že by lidé byli rádi, kdyby se tam něco dělo, ale s ruinou nic dělat nemůžu, protože není moje,“ sdělil Portlík.

„Když to firma Simmex právně nevlastní, nemůžeme s ní ani jednat,“ potvrdila i Mirgová ze stavebního úřadu.

V ruině se dlouhodobě zdržují bezdomovci

Ruina přitom začíná být životu nebezpečná. V jednotlivých patrech jsou propadlé podlahy a v minulosti tam došlo i k vážným úrazům. Třeba ke smrtelnému zranění muže, na něhož spadlo kamení. Jiná žena si zase pádem do výtahové šachty vážně poškodila páteř a dodnes nechodí.

„My už v budově nezasahujeme, je to nebezpečné. Většinou jen asistujeme hasičům nebo záchranářům. Žádné preventivní kontroly bezdomovců uvnitř neděláme, maximálně v přízemí. Do vyšších pater nechodíme,“ řekl ředitel teplické městské policie Michal Chrdle.

Že je budova životu nebezpečná, potvrdili MF DNES i někteří bezdomovci, kteří v ní žijí. „Proto si hledám bydlení jinde,“ řekl jeden z nich.

Další však přiznali, že v objektu budou, dokud bude stát. „Bydlím tady sedm let. Je nás tu komunita asi třiceti lidí. O ostatní se ale moc nezajímám,“ sdělil bezdomovec Emil.

VIDEO: Ghetto v Teplicích je plné špíny a odpadků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle náměstka primátora Jiřího Štábla (ANO) v budově může přebývat až polovina z odhadované stovky teplických bezdomovců.

„S organizací Květina, která bezdomovcům na Teplicku pomáhá, budeme řešit, co bude s lidmi, kteří v budově žijí. Pokud by šel objekt jednou k zemi, je potřeba s nimi něco udělat,“ podotkl Štábl.

Nově Květina otevřela 2. ledna v Řetenicích denní nízkoprahové centrum, kde se lidé bez domova mohou najíst, osprchovat nebo získat nové ošacení. „O tom jsem nevěděl, určitě tam brzy zajdu,“ dodal jeden z bezdomovců žijících v ruině.