Za měsíc nouzového stavu stihl recidivista 19 krádeží s lupem za statisíce

Za rozsáhlou trestnou činnost recidivistovi nyní hrozí až osm let za mřížemi.

„Tento případ je výjimečný především velkým počtem spáchaných činů za tak krátkou dobu,“ řekl Tomáš Kohout, vedoucí 2. oddělení odboru obecné kriminality. Po poslední krádeži, kterou recidivista spáchal ve Středočeském kraji, ho nedaleko Kladna zadržela zásahová jednotka.

„První skutek muž spáchal začátkem dubna, kdy se vloupal do domu na Teplicku a odcizil tam sto tisíc korun. Tím jeho trestná činnost začala,“ řekl Kohout. Od té doby se muž vloupal do dalších osmnácti objektů, přičemž někdy stihl vykrást i dva až tři za jedinou noc.

Nejčastěji se do nich dostával za pomoci páčidel, která většinou nechával na místě. Kradl hlavně finanční hotovost, trezory, tabákové výrobky, ale i mobilní telefony. Když nepoužil páčidlo, dostal se do objektu pomocí krumpáče nebo rozbil skleněnou výlohu. Do objektů vždy vstupoval v noci, když v nich nikdo nebyl.

Muž, který se teprve na začátku roku vrátil z výkonu trestu, kradl hlavně na území Ústeckého kraje, kde má na svědomí třináct trestných činů, po třech si ale připsal i na území Středočeského a Libereckého kraje.

„K většině z nich už se doznal,“ sdělil Kohout s tím, že muž je ve vazbě.

Dopadli i vykradače aut

Tam skončili i dva recidivisté z Děčínska, kteří se v kraji podíleli na krádežích a vloupání do vozidel. V období od 15. února do 23. března se v Děčíně a v Ústí nad Labem vloupali do vozů a v jednom případě auto i odcizili.

Způsobili tím škodu za 250 tisíc korun a dalších padesát tisíc na poškozených vozidlech. Zaměřovali se především na vozy Škoda Octavia.

Podle vyšetřovatelů se jednalo o zkušené zloděje, kteří se nedávno také vrátili z výkonu trestu.

„Zatím se nám u nich podařilo dokázat čtyři skutky. Vyhodnocujeme i další stopy a uvidíme, kolik případů má ještě tato dvojice na svědomí,“ sdělil Kohout s tím, že mužům z Děčínska bylo 40 a 45 let. Oběma nyní hrozí až osm let za mřížemi.

V době nouzového stavu evidují policisté v Ústeckém kraji více než 700 spáchaných trestných činů.

„Zatímco obecně došlo k poklesu trestné činnosti, majetková trestná činnost se drží na zhruba stejných číslech jako loni,“ dodal náměstek ředitele krajského ředitelství policie Zbyněk Dvořák.