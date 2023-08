Ukrajinec s proraženou lebkou zemřel v nemocnici, policie hledá útočníka

Záchranáři po incidentu převezli pětatřicetiletého cizince v bezvědomí do teplické nemocnice. Měl proraženou lebku a silné krvácení do mozku. Druhý den putoval z Teplic do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde po několika hodinách zemřel.

Policie nyní zveřejnila video s žádostí o pomoc při identifikaci osob, které jsou na záznamu.

Jde o skupinu lidí pohybujících se před diskotékou Luna, kteří by měli mít informace o incidentu. Vyšetřovatelé totiž stále nevědí, kdo Ukrajince zranil, a potřebují informace o okolnostech události.

„Krajští kriminalisté prověřují násilný trestný čin, ke kterému došlo 13. srpna v době od 03:25 hodin v Teplicích - Trnovanech, konkrétně v ulici Jana Koziny před budovou zábavního podniku Luna. V souvislosti s tímto případem žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po možných svědcích této události,“ uvedl policejní mluvčí Kamil Marek.

„Žádáme osoby, které se na kamerovém záznamu poznaly, nebo další svědky, kteří se v inkriminované době pohybovali na místě činu a v jeho okolí a mohli by k případu sdělit jakékoliv relevantní informace, aby se s tímto svědectvím obrátili na linku 158 nebo na nejbližší služebnu policie,“ doplnil Marek.

Policie v tuto chvíli nechce záležitost více komentovat. Podle informací iDNES.cz ale manželka oběti vypověděla, že muž byl zasažen do hlavy obuškem. Zároveň měla uvést, že právě on se do žádné rvačky nezapojil a naopak byl tím, kdo se snažil ostatní uklidnit.