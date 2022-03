Teplice chtějí zahájení „Lázeňské“ jako před covidem, plánují čtyři scény

„Vše nasvědčuje tomu, že bychom se letos mohli vrátit ke klasickému formátu. Plánujeme až čtyři scény – na Ptačích schodech, v parku za domem kultury a v Šanovské mušli. Zahraniční kapely vystoupí v altánu u Zahradního domu,“ nastínil náměstek primátora Jiří Štábl (ANO).

Tradiční svěcení lázeňských pramenů u Kolostujovy kašny by mělo proběhnout v sobotu. „Za účasti zástupců města, lázní a církve. Chystáme k tomu i doprovodný program,“ podotkl Štábl s tím, že hlavní změna oproti předchozím ročníkům bude v tom, že Dlouhá ulice, která byla v minulosti doslova v obležení stánkařů, bude letos zcela volná a průchozí.

„Osvědčilo se nám to loni při improvizovaném ročníku, byla tam spousta místa a lidé si to pochvalovali. Chceme aby lázeňská měla méně pouťový charakter. Kolotoče jsme úplně nezavrhli, ale pokud to bude možné, budou dál od centra,“ doplnil Štábl.

Na zahájení lázeňské sezony v červnu naváže akce s názvem Teplické terasy, která se loni rovněž setkala s úspěchem. Hudebníci se při ní představují v místních restauracích a podnicích. „Chceme podpořit místní restaurace i umělce,“ vysvětlil primátor Hynek Hanza (ODS).

„Hospodští a majitelé si pochvalovali, že jsme dostali návštěvníky i k nim. Zatím řešíme, jakou formu to bude mít a kolika podniků by se to týkalo,“ dodal Štábl.