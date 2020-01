Jídlo, koupel i rady. V Teplicích otevřeli centrum pro bezdomovce

Prvním návštěvníkem centra byl dnes ráno čtyřiačtyřicetiletý bezdomovec Jiří, který žije na ulici dva roky. Přespává v lokalitě na Letné v opuštěné budově vedle tenisových kurtů.

„Přišel jsem sem kvůli tomu, abych se mohl vykoupat. Poptám se ale i na možnost, jak bych mohl získat nějakou práci,“ sdělil a poodkryl i svůj příběh.

„Několik let jsem bydlel u bráchy, ale neshodli jsme se a skončil jsem na ulici. Nejtěžší je sehnat jídlo a nějak přežít zimu. Mezi bezdomovci si ale pomáháme navzájem,“ prozradil.

Podle Barbory Bočkové, ředitelky neziskové organizace Květina, která novou sociální službu v Teplicích provozuje, je v lázeňském městě zhruba stovka bezdomovců. Část z nich je závislá na drogách a pomáhá jim kontaktní centrum White light v Trnovanech. Dalším by pak měla pomoci právě nově zřízená sociální služba v Denisově ulici.



„Jádrem našeho centra je kontaktní místnost, kde mají klienti možnost nějakou dobu setrvat, dát si polévku nebo čaj. Pak jim nabídneme odborné poradenství a možnost osprchovat se nebo získat nové ošacení, které jsme získali od dárců,“ vysvětlila ředitelka.

Centrum, které má kapacitu deset lidí, je pro klienty otevřené každý pracovní den v době od 8 do 15 hodin, o víkendech a svátcích pak od 10 do 14 hodin. Město Teplice jeho vznik podpořilo mimořádnou dotací ve výši 160 tisíc korun. Peníze posloužily na úpravy a vybavení objektu.

„Vybudování nízkoprahového denního centra bylo v našem komunitním plánu. Jsme rádi, že se ho podařilo zrealizovat, a že tuto službu konečně ve městě máme. Je to prostor, kde se s lidmi bez domova dá nějakým způsobem pracovat, vyslechnout si jejich příběhy a snažit se je vrátit do normálního života,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Štábl (ANO).

Nízkoprahové denní centrum Květina je zařazeno do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje a na svůj provoz tak může čerpat krajské dotace.

„Ty ale nebudou jediným zdrojem našeho financování, o podporu na provoz budeme žádat také město Teplice a chceme využívat i různé nadace, nadační fondy a sponzorské dary,“ vysvětlila Bočková, z čeho bude placen provoz služby, která má tři stálé zaměstnance.

Nezisková organizace Květina působí na Teplicku již přes deset let a jejím posláním je spolupodílet se na začleňování lidí do společnosti, minimalizovat a předcházet sociálnímu vyloučení, podporovat rodiny a spoluvytvářet podmínky pro zdravé fungování jejích členů.

Lidem poskytuje další tři sociální služby, a to nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a také terénní programy.

Podobné zařízení v Chomutově

Podobné denní nízkoprahové centrum jako v Teplicích začalo od 1. ledna fungovat i v Chomutově. Zdarma poskytuje poradenské služby mužům a ženám v nouzi. Sídlí v objektu Kochově ulici, který dosud sloužil jen jako noclehárna pro muže bez domova. Díky rekonstrukci však došlo k rozšíření stávajících služeb, nově tak zde jsou i místa pro ženy.

Noclehárnu zde mohou klienti využívat každý den od 19 hodin do 7. hodiny ranní. Nízkoprahové denní centrum, kde jsou k dispozici dva sociální pracovníci, je otevřeno denně od 8 do 13 hodin a od 14 do 18 hodin.

Služby centra jsou rozšířené o poskytnutí stravy a zajištěna je i pomoc při řešení osobních záležitostí. Náklady na stavební úpravy objektu byly 2,6 milionu korun a byly plně hrazeny z rozpočtu Chomutova.