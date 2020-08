Teplice ozdobily barevné portréty Beethovena, připomínají i provokují

„Vytvořením děl jsme chtěli upozornit obyvatele a návštěvníky města na to, že Beethoven v Teplicích nějaký čas pobýval,“ řekl Vacek. Od umělcova narození navíc letos uplyne 250 let.

Portréty jsou ručně vyřezané z OSB desek, pro venkovní použití bylo nutné je několikrát natřít fasádní barvou. Práce trvaly 14 dní, týden trvalo vyřezávání a týden malování. Každý portrét je jiný, třeba na jednom má skladatel na hlavě čepičku.

„Beethoven se narodil před 250 lety, ta čepička není šaškovská, ale narozeninová. Chtěl jsem to namalovat tak, aby to zaujalo a trochu provokovalo, proto ty barvy. Není to pozvánka do cirkusu, jak se někdo mylně domnívá,“ vysvětluje autor s tím, že ví, že díla budou zcela jistě vyvolávat reakce, a to pozitivní i negativní.

Podle primátora Teplic Hynka Hanzy (ODS) je správné dávat prostor místním umělcům. „Mně se na tom líbí, že konečně je ten smutný pohled Beethovena veselý. A každý si v tom může najít to své,“ poznamenává primátor.

Město za exempláře zaplatilo 45 tisíc korun, v parku by měly stát až do prvních plískanic. Kam se z parku potom přestěhují, je zatím ve fázi úvah. „Pokusíme se domluvit s lázněmi na umístění jednoho díla, jedno třeba přesuneme do prostor kulturního domu,“ dodává primátor.

Street artu se Kamil Vacek věnuje už 27 let. Portréty Ludwiga van Beethovena nejsou jediným dílem, které v Teplicích vytvořil.

Pod jedním mostem ztvárnil na rozměrném graffiti tvář československého letce RAF Kurta Taussiga, dalším dílem ozdobil stěnu panelového domu na sídlišti. „Rád dělám velké věci. Portréty Beethovena jsou ale první věc, která je posazená do městského prostoru,“ popisuje Vacek.

V plánu má ještě vytvoření streetartového kalendáře s portréty významných osobností, které jsou s městem nějak spojeny. „Bude tam třeba Beethoven, Goethe a chybět určitě nebude Jaroslav Kubera (někdejší dlouholetý teplický primátor),“ podotýká Vacek.