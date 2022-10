Kam přijeli, tam vyhráli. Jedenáctiletý Erik a pudlice Bafi září v agility

„Nejobtížnější závod byl v Nizozemsku. Tam jsme absolvovali stejné parkury jako dospělí a bylo tam nejvíce běhů,“ líčí Erik.

Úspěchů dosáhl s osmiletou pudlicí Bafi, která běhá agility už několik let. Trénuje však i se čtyřletým Skendym, psem plemene sheltie, které pochází původně z Anglie. „Má velký potenciál. Musíme ale ještě hodně natrénovat,“ usmívá se chlapec.

V agility psi překonávají různé druhy překážek (parkur) a musejí to stihnout v co nejkratším čase. „Se psem tvoříte tým. Musíte mu dobře ukazovat, abyste se co nejrychleji a bez chyby dostali do cíle,“ popisuje Erik s tím, že disciplíně se věnuje odmala, aktivně závodí čtvrtým rokem.

V rodině má velkou podporu. Agility se věnují rodiče i starší sestra. Sport mu vyplňuje téměř veškerý volný čas.

„Téměř každý víkend jsme na závodech či na tréninku, trénujeme ale i v týdnu. Volna moc nemáme. Aby byl Erik konkurenceschopný i na mezinárodní úrovni, tak je nutné trénovat velmi intenzivně,“ líčí maminka Štěpánka Řeholová s tím, že jezdí i na domácí a zahraniční soustředění.

„Mým vzorem je sestra a hlavně táta, který se dostal na dospělácké mistrovství světa. Snad se mi to také podaří,“ přeje si Erik.