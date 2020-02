Teplickou botanickou zahradu chci zviditelnit, plánuje její nový šéf

Ve funkci Šíla nahradil dlouholetého ředitele zahrady a celosvětově uznávaného botanika a odborníka Jiřího R. Haagera.

„Jeho práce si velmi vážím. Miluje rostliny, vybudoval celou zahradu a k ní tým velmi pracovitých a kompetentních pracovníků,“ říká nový ředitel. Jeho úkolem má být především zviditelnění a zatraktivnění botanické zahrady směrem k veřejnosti.

V prosinci jste se stal novým ředitelem botanické zahrady v Teplicích. Už jste se stihl seznámit se všemi zaměstnanci a jak na vás prostředí zahrady působí?

Během prosince a první poloviny ledna jsem absolvoval intenzivní setkání se všemi zaměstnanci zahrady, abych měl představu o jejich práci, pracovních podmínkách a seznámil se třeba i s jejich úspěchy. Vnímám zahradu jako oázu klidu pro odpočinek v dnešní uspěchané době, rád bych toho využil a nabídl tento klenot Teplicím a jejich návštěvníkům.

Vedení města shánělo do čela zahrady spíše schopného manažera než odborníka na botaniku. Tvrdilo, že jeho hlavním cílem má být zlepšení fungování zahrady a zvýšení počtu návštěvníků. Jakými konkrétními kroky chcete tohoto dosáhnout?

Botanická zahrada má velký potenciál dlouhodobě přispívat ke kvalitě života ve městě i k rozvoji turismu. Základním pilířem je zachování a inovace odborného poslání zahrady. Za stejně důležité ale považuji i nabídnutí kvalitní náplně a dobrého zázemí k trávení volného času. Rád bych v praktické rovině zvýšil osvětový a didaktický efekt v oblasti botaniky, ale zároveň výrazněji zařadil zahradu mezi odpočinkové a rekreační zóny ve městě.

Předchozí ředitel zahrady Jiří R. Haager byl jedním z největších odborníků v Česku. Budete s ním i nadále spolupracovat?

Ano. Jsem rád, že pan Haager v zahradě i nadále zůstává. Má na starost odbornou část organizace jako botanik, v tomto směru je tedy zachována naprostá kontinuita. Zároveň v něm mám ale také skvělého glosátora a oponenta všech důležitých a zásadních kroků, což je pro mě nesmírně cenné.

Kolik lidí ročně navštíví zahradu a kolik by jich mělo být po vašich změnách?

Za poslední tři roky navštívilo zahradu průměrně 29 tisíc lidí ročně, loni to bylo dokonce 31,5 tisíce lidí. Momentálně analyzuji veškeré zaběhlé procesy a postupy v celé zahradě. Až se budu v tomto do detailu orientovat, zpracuji v souladu s vizí marketingovou strategii.

Máte představu, co bude jejím stěžejním bodem?

Mohu prozradit, že bych se rád zaměřil na spolupráci se školami. Rád bych vybudoval zázemí pro venkovní a projektovou výuku. Smyslem toho je nejen výchova budoucích pravidelných návštěvníků, ale i reklama v rámci všech školských zařízení.

Petr Šíla Je mu 25 let.

Na univerzitě UJEP vystudoval obor ekonomie a management.

Čtyři roky pracoval v Oseku jako vedoucí organizační složky a v letech 2018–2019 byl ředitelem příspěvkové organizace FrýTajm, která zajišťuje kulturu a sport.

V prosinci 2019 se stal ředitelem Botanické zahrady v Teplicích. Jeho hlavním úkolem je zahradu více zviditelnit.

Angažuje se i v Trautzlově umělecké společnosti, která má za cíl podporovat obnovu a rozvoj autentické kultury regionu.

Je aktivní i v politice, v roce 2018 kandidoval v komunálních volbách v Teplicích za ODS. Do zastupitelstva se ale dostal letos, kdy nahradil zesnulého Jaroslava Kuberu.

S vedením neziskové organizace již máte zkušenosti, vedl jste volnočasovou organizaci FrýTajm Osek. Nebojíte se ale, že pro vás může být botanická zahrada, tedy prestižní a celorepublikově velmi uznávaná organizace, velkým soustem?

Svou kvalitou je botanická zahrada v Teplicích mezi ostatními zahradami v České republice někde na druhém nebo třetím místě. A toho je podle mě možné velmi dobře využít. Na druhou stranu by ale bylo špatné udělat z ní masovou atrakci, a tím omezovat její odborné poslání a potenciál. Tohle pro mě bude velký oříšek, který je zároveň rozhodně nemalou výzvou.

Kolik má zahrada zaměstnanců a jak zajistíte, aby v tržním prostředí neodešli jinam? Přece jen je dnes na trhu práce o zkušené zaměstnance velký zájem…

V letní sezoně, kdy je zde nejvíce práce, máme až 30 zaměstnanců. Protože jsme příspěvková organizace, řídíme se vždy platným nařízením vlády o platovém zařazení. Snažím se nyní nastavit vyšší škálu benefitů od příspěvku na kulturu až po rekreaci, ale zároveň zohledňuji tržní prostředí tak, aby platy našich zaměstnanců zohledňovaly mzdy v soukromém sektoru. Věřím tedy, že nám jinam odcházet nebudou.

S jak velkým rozpočtem zahrada hospodaří?

V letošním roce je rozpočet zahrady 15,6 milionu korun.

Na co konkrétně byste k vám do zahrady nalákal návštěvníky, kteří tu nikdy nebyli, nebo například rodiny s dětmi?

Kouzlo zahrady z pohledu relaxace by měl zažít opravdu každý. Pro rodiny s dětmi chystáme bohatý program na duben, od kdy bych rád pořádal pravidelné aktivity pro doplnění a oživení zahrady.