Služby pro bezdomovce v Teplicích jsou omezené, dostávají však teplé jídlo

„Snažíme se ochránit zdraví našich zaměstnanců,“ vysvětlila dočasné opatření Barbora Bočková, ředitelka neziskové organizace Květina, která sociální službu pro bezdomovce provozuje.

Nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce v Denisově ulici začalo fungovat na začátku ledna tohoto roku (psali jsme o tom zde).

Otevírací doba centra zůstává stejná, klienti ho mohou dál navštěvovat od pondělí do pátku v době od 8 do 15 hodin a o víkendech od 10 do 14 hodin. Mohou zde využít například sprchu, sociální šatník i poradenství.

„Kromě toho jim poskytujeme potravinový balíček, což je zpravidla teplý nápoj, teplé jídlo a voda,“ sdělila Bočková.

Podle jejích slov se bezdomovci v poslední době ptají na situaci ohledně pandemie koronaviru.

„Počet našich klientů v tomto období vzrůstá, shánějí informace a distribuujeme jim i jednorázové roušky. V neděli zařízení navštívilo 28 lidí a v pondělí dopoledne dalších 19. Jedinou nevýhodou je, že se nám tu tvoří fronty,“ dodala ředitelka centra.