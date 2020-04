České Švýcarsko omezilo pohyb jen na cesty, kvůli suchu hrozí požáry

„Návštěvníky chceme v tuto chvíli vidět na značených turistických cestách a ne mimo ně. Důvodem je na toto roční období extrémní sucho a s ním spojené vysoké riziko vzniku požárů,“ zdůvodňuje opatření mluvčí parku Tomáš Salov.

Správa parku o vydání zákazu požádala děčínský magistrát a ten jí vyhověl. Požádala o něj i pro okolí Rumburku a Varnsdorfu tamní radnice. Na jejich odpověď zatím čeká, věří však, že také vyhoví.

Mezi návštěvníky parku i CHKO Labské pískovce je řada lidí, kteří rozdělávají v lesích oheň, kouří a nedopalky odhazují na zem. Strážci parku téměř každý den likvidují nějaké ohniště.

„Většinou jsou vyhaslá, stalo se však, že jeden z našich strážců v lesním porostu u Děčína ohlásil požár. Lidé utekli, ale na místě jsme našli nedopečené špekáčky,“ uvedl Salov.

Někdy turisté v lese i nocují. Na rozdělaný oheň pod Gabrielinou stezkou upozornil české kolegy německý strážce.

„Našli jsme i místo, kde lidé evidentně spali a rozdělali si k tomu ohníček. Než se však strážce na místo dostal, byli pryč. A za tmy se pachatel špatně hledá,“ postěžoval si Salov na neukázněné návštěvníky. Ve třech případech už ale padly pokuty.

Extrémní situace, co se ohňů týká, je v okolí Tisé či Jílového. Podle Salova lidé z blízkých měst utíkají do přírody. „Jsou schopni rozdělat oheň i na hrabance, bez ohledu na to, co mohou způsobit,“ zlobí se.

Za vznikem požárů v minulosti byli ve většině případů právě neukáznění lidé. Z přirozené příčiny, třeba od blesku, hořelo jen ojediněle.