Na Chomutovsku se auto srazilo se dvěma motorkáři, jeden z nich zemřel

„Mohu potvrdit, že v obci Strupčice došlo k vážné dopravní nehodě. Mám nyní jen základní informace. Osobní vozidlo přejelo do protisměru, kde se střetlo se dvěma motocykly,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí policie Jana Slámová.

K nehodě vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku. Na místě byli tři zranění lidé.

„Jeden motorkář utrpěl velmi vážná poranění, kterým na místě podlehl. Motorkářka utrpěla vážná zranění a byla letecky transportována do ústeckého traumacenta. Řidič osobního automobilu by měl být v tuto chvíli transportován sanitkou taktéž do ústeckého traumacentra,“ řekl iDNES.cz mluvčí záchranné služby Prokop Voleník.



Podle prvotních informací policie měl řidič automobilu pozitivní test na přítomnost alkoholu. „Předpokládám, že silnice je uzavřená. Nedokáži nyní říci, jak dlouho budou dopravní policisté na místě,“ dodala Slámová.