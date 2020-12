Po opravě silnice začala do domu zatékat voda. Soud majitelce nepomohl

Jana Stesková je přesvědčená, že za vše může oprava kanalizace a silnice, kterou město nechalo provést v roce 2002. I znalecké posudky uvádějí, že za vlhkost v domě může špatný sklon komunikace a její nedostatečné odvodnění.

Teplický soud se však nyní přiklonil na stranu města, které se hájí tím, že za vše může chybějící izolace v domě. „Už z toho začínám být bezradná. Člověk se marně snaží dostát spravedlnosti,“ zoufá si obyvatelka Krupky. Proti rozhodnutí soudu se odvolala.

Vše začalo v roce 2002, kdy Krupka nechala opravit kanalizaci a silnici v Horské ulici.

„Do té doby bylo vše v pořádku, žádnou vodu jsme pod domem neměli. Jenže po opravě máme všude vlhko a situace se dál zhoršuje. Pod silnicí totiž vede potok, který dělníci narušili. Novou silnici naklonili a zvedli nad původní úroveň. Náš soused měl dříve z komunikace k domu tři schody, dnes tam má jen pěticentimetrový schůdek. Když se po dešti valí voda, většinu jí má v domě. A stejné je to u nás,“ vypráví Stesková.

Dělníci podle ní také špatně utemovali podloží a kvůli tomu se v místě objevily dvě díry, kterými voda zatéká pod její dům.

„Ale město od toho dává ruce pryč a tvrdí, že náprava už není možná. Přitom jsme na to upozornili už před lety, ale nikdo se s námi nebavil. Řekli nám jen, že je všechno v pořádku, a jestli se nám to nelíbí, ať se soudíme,“ pokračuje.

Před třemi lety se proto rozhodla město skutečně zažalovat. A spolu s dalšími obyvateli ulice sepsali petici, jež na špatný stav komunikace upozorňuje. Podepsaly ji tři desítky lidí. „Město na ni ale vůbec nereagovalo,“ štve Steskovou.



Kvůli rekonstrukci se navíc žena nemůže dostat ani do své garáže. Dělníci jí totiž před vraty postavili příliš vysoký chodník ze zámkové dlažby.

„Jednou jsem odjela do práce, a když jsem se vrátila, před vraty byl nový chodník, přes který mi nejdou otevřít vrata. Je to ale pozemek města, takže do toho nemůžu zasahovat. Jakmile bych to udělala, řekli by mi, že si za to můžu sama,“ míní Stesková.

Dva posudky dávají majitelce za pravdu

Že nebyla oprava vozovky provedená správně, potvrzují i dva znalecké posudky, které měl soud k dispozici. Ze závěrů znalců vyplývá, že má silnice příčný sklon a není dostatečně zajištěný odtok vody. Systém odvodnění není pro dané území vhodný a bez dodatečného zásahu může dojít k celkovému poškození vozovky.

„Stěžejní je pak odpověď na to, zda vlivem komunikace dochází k zavodnění podkladních vrstev chodníku a ke zvýšení vlhkosti základové spáry objektu, kdy znalec uvádí, že ano. Dále uvádí, že situaci lze řešit úpravou příčného sklonu vozovky nebo osazením komunikace dostatečným počtem žlabů,“ podotýká právní zástupkyně Steskové Olga Růžičková.

Podle advokáta Jana Svobody, který ve sporu hájí město, si však žalovaná může za stav objektu sama, když o něj nedostatečně pečuje.

„Je zřejmé, že objekt paní žalobkyně není v dobrém technickém stavu. Jak je ale patrné ze všech důkazů, hlavní příčinou tohoto stavu je nedostatečná izolace objektu. Neodborné zásahy, které byly při úpravě objektu provedeny, svědčí o tom, že paní žalobkyně nepečuje o svůj majetek tak, jak by měla,“ sdělil ve své závěrečné řeči u soudu.

Soudkyně Jitka Škodová mu dala za pravdu a žalobu zamítla.

„Rozsudek, který uzavřel vleklý soudní spor, jsme přivítali s úlevou z několika důvodů. Celé tři roky zaměstnával nejen naše úředníky, ale i řadu dalších institucí a odborných organizací, znalců a specialistů. Jeho podstata byla od počátku zřejmá, protože se jednalo o spekulaci žalobkyně, že za problémy s její nemovitostí může naše město. To samozřejmě nakonec v celém rozsahu soudní řízení vyvrátilo. Věřím, že tímto celá zbytečná a bezdůvodná záležitost skončila,“ uvádí k rozhodnutí soudu starosta Krupky Zdeněk Matouš (Lepší sever).

„Nevzdám se, budu o spravedlnost bojovat dál,“ dodala Stesková.