„Cílem průzkumu je zjistit stav fresek, nástěnných maleb i štukových stropů a vybrat nejlepší způsob jejich budoucí prezentace,“ uvedla kastelánka Jana Zajíčková s tím, že jde o doplnění předchozích restaurátorských šetření.
Odborníci pracovali v sálech v jižním křídle památky. Jde o dosud nezrekonstruované prostory, které návštěvníci znají z prohlídkového okruhu, ale jejich největší krása je stále ukrytá pod fádním nátěrem. To, že se zde nachází skutečně bohatá nástěnná výmalba, napovídají restaurátorské sondy z dřívějších let.
„Některé salony ukrývají nádhernou rokokovou výmalbu. Výjevy znázorňující například koráby na moři nebo iluzivní pohledy do zahrad s vodotrysky,“ popsala kastelánka s tím, že se s velkou pravděpodobností jedná o práci dílny Kryštofa Seckela z druhé poloviny 18. století. Ten je spojován s výzdobou i dalších prostor v zámku.
„Jejich budoucí odkryv bude úžasný nejenom pro návštěvníky, ale i pro samotné restaurátory, protože půjde o ucelený soubor v několika místnostech,“ dodala Zajíčková. Zdobené jsou i stropy, a to štukovou výzdobou, která se však nedochovala ve všech místnostech.
Rokoková výzdoba se podle kastelánky nachází ve dvanácti sálech jižního křídla. Někde se však nad ní objevují mladší nástěnné malby provedené jinými technikami.
„Stojíme teď před otázkou, jakým způsobem jižní křídlo návštěvníkům prezentovat. Zda odkrýt celoplošně původní rokoko, nebo někde ponechat mladší přemalby,“ nastiňuje Zajíčková s tím, že pro konečné rozhodnutí je právě nynější průzkum klíčový.
Kdy k restaurování těchto prostor dojde, není v tuto chvíli jasné. Nejdříve bude nutné vyřešit narušenou statiku jihovýchodního nároží a teprve následně přijde na řadu odkrývání maleb. V plánu je také obnova fasády zámku. Zejména západní část je v kritickém stavu. „Jde o větrnou stranu, kde je poškození největší, omítka se loupe,“ zmínila kastelánka. Památkáři již předběžně odsouhlasili barevnost, která zachová charakteristickou červenobílou kombinaci.
3. srpna 2024
Ačkoliv přesný termín realizace zatím není stanoven, kastelánka zámku věří, že díky mezinárodnímu významu památky začne brzy. „Velmi si přeji a věřím tomu, že projektová dokumentace nezůstane jen v šuplíku. Skutečnost, že jsme na Seznamu světového dědictví UNESCO, nám dává větší jistotu, že a k realizaci skutečně dojde,“ zmínila Jana Zajíčková.
Podle ní status UNESCO znamená pro ministerstvo kultury i určitý závazek o tyto výjimečné památky přednostně pečovat.
Zámek se pro veřejnost otevře první dubnový víkend. Velikonoční svátky nabídnou speciálně vyzdobené interiéry s vyprávěním o tradicích. V dubnu bude otevřeno o víkendech, od května do konce září pak v plném režimu od úterý do neděle. Kvůli restaurátorským průzkumům a následnému úklidu však zůstane jižní křídlo během dubna uzavřeno. Umístěn zde bude opět historický zámecký mobiliář.
Na Stekník ročně zavítají tisíce návštěvníků z tuzemska a také ze zahraničí.