Nasadit brýle a vidět starý Most. Moderní technologie ukáže zbourané město

„Aktuálně máme hotové historické centrum, tedy Kostelní náměstí, I. náměstí, II. náměstí, kterému se říkalo tržní, a III. ‚autobusové‘ náměstí. Nyní řešíme propojovací a boční ulice a trasu ulicí ČSA směřující už do nového Mostu. Na projektu stále pracujeme, takže když k nám někdo přijde třeba za dva tři měsíce, uvidí další dokončené části města,“ popisuje 3D designér a autor projektu Martin Špoula. Odhaduje, že v tuto chvíli je zpracováno zhruba 30 procent zaniklých částí města.

Po nasazení speciálních brýlí pro virtuální realitu se zájemce ocitá v období 60. až 70. let minulého století, tedy v době krátce předtím, než musela čtvrť ustoupit postupující těžbě uhlí. „Záměrně jsme se zaměřili na toto období, protože v této podobě ho ještě zažili pamětníci,“ doplnil Špoula.

Celá procházka zabere půl hodiny. Ovšem jsou za ní tisíce hodin práce. Tvůrčí tým na projektu pracuje od roku 2021. Několik měsíců zabralo shromáždění historických podkladů, tedy historických map města, plánů jednotlivých domů a tisíců fotografií. To vše tvůrci převádějí do virtuální podoby. Jednotlivé domy jsou propracované do nejmenších architektonických detailů.

„Na projektu se podílí téměř 40 studentů ZUŠ F. L. Gassmanna, středních i vysokých škol. Je skvělé, že starý Most vytvářejí mladí lidé, kteří se současně učí pracovat s novými technologiemi a zároveň si utvářejí vztah k regionální historii,“ upozornil Martin Špoula a doplnil, že projekt finančně podporuje město Most.

Zájemci se mohou na virtuální prohlídku starého Mostu objednávat na webu minimost.cz. „Máme v plánu vytvořit komentovanou prohlídku starým městem, kdy bude možné se na vybraných místech zastavit a dozvědět o nich více formou interaktivních příběhů, například o přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie. Testujeme také verzi, kdy se městem můžete pohybovat dobovým vozem,“ předestřel Špoula.

Studenti také pracují na zmenšeném 3D modelu starého města. Zapojili se rovněž místní modeláři, kteří se postarají o kolorování. V budoucnu se počítá s jeho umístěním v rámci stálé expozice věnované starému Mostu.