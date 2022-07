Spolchemie chystá nový provoz za miliony eur, vynález pomůže i planetě

„Půjde o chladiva nové generace, která mají o několik řádů menší dopad na globální oteplování. Je to velká investice a chtěli bychom ji zahájit na konci roku 2023,“ řekl ředitel firmy Daniel Tamchyna.

Finální produkt se bude vyrábět v továrnách partnerů Spolchemie.

Chladiva se používají například do klimatizací v autech nebo v lednicích. Nadouvadla jsou určena pro montážní pěny.

Zatímco současné generace těchto výrobků využívaly fluorované F-plyny poškozující atmosféru Země, nový produkt ze Spolchemie na ni nebude mít žádný negativní dopad. Svůj vynález má ústecká chemička patentovaný.

V současnosti má Spolchemie 830 zaměstnanců, kvůli nové výrobě potřebuje 50 dalších. „Trh práce není úplně příznivý, dnes najít chemika je velký problém. Pokud ho najdeme, ještě si ho potřebujeme vyškolit, aby dokázal obsluhovat velmi moderní zařízení,“ přiblížil ředitel.

Nový provoz znamená investici zhruba 10 milionů eur. Při výrobě bude zařízení využívat chlor z elektrolýzy ve Spolchemii a nebude už nutné ho nikam převážet. Podrobnosti výroby však firma zatím nechce prezentovat.

„Letos slavíme 166 let od vzniku firmy. V roce 1865 byla daleko za městem, které ji obklopilo. Pro nás je to z hlediska provozu určité riziko, proto každý rok vynakládáme 10 milionů korun na zvýšení bezpečnosti. Máme nový zásobník na skladování chemických látek, snižujeme množství chloru, který zde máme,“ přiblížil Tamchyna.

Obavy kvůli plynu

Jedním z produktů firmy je i vodík, který by měl být pohonem budoucnosti. Právě Spolchemie by měla vybudovat plnicí stanici pro autobusy ústecké MHD, v Děčíně chce zásobník pro podobně poháněné vlaky.

„Jsme připraveni to zainvestovat. Nyní čekáme, zda na náš typ vodíku bude možné čerpat dotace. V okamžiku, kdy to bude jasné, a my jsme poměrně pozitivní, že by to mohlo dopadnout dobře, budou se projekty realizovat. Pro nás je to určitě svým způsobem další rozvojový program, který tady máme,“ přiblížil ředitel. Pokud vše dopadne dobře, plnicí stanice by mohla stát do 15 měsíců.

Nyní ovšem panuje v průmyslu velká nervozita, co se stane ve druhé polovině roku s dodávkami plynu.

„Celá chemie je závislá na cenách zemního plynu a energií. Ty jsou dnes astronomicky vysoké, a pokud by byly problémy s dodávkami, tak to zastaví velkou část průmyslu. A nejen u nás, ale zejména u našich zákazníků. Zatím do konce roku zakázky máme, ale je velice obtížné predikovat dál,“ dodal ředitel Tamchyna.