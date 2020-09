Na soudkyni kvůli alkoholu za volantem podala ministryně kárnou žalobu

„Kárná žaloba byla na Nejvyšší správní soud opravdu podána,“ sdělil iDNES.cz bez dalších podrobností mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Lehká, kterou Benešová dočasně zbavila funkce soudkyně i místopředsedkyně ústeckého krajského soudu, čelí obžalobě z ohrožení pod vlivem návykové látky.

Loni v prosinci nadýchala policejní hlídce v Mostě nejprve 1,8 promile, po pěti minutách 1,75 promile. Následně odmítla odběr krve. Kauzu nyní řeší mostecký okresní soud.

Protože však pochopitelně nelze předjímat, jak případ dopadne, zda bude odsouzená, podal resort nyní raději i kárnou žalobu. A to z takzvané procesní opatrnosti. Je totiž striktně dané, do kdy je možné ji podat a není tedy čas čekat na konec procesu.

Podle informací iDNES.cz byla žaloba podána pro dva skutky. Jedním je zmíněná prosincová událost, která je předmětem trestního stíhání.

U druhého pak jde údajně o obhajobu Lehké. „V téhle části jde o takzvaný způsob procesní obrany,“ sdělil redakci zdroj, který je s případem obeznámen.

Lehká od začátku odmítá, že by řídila opilá. Tvrdí, že za naměřeným alkoholem jsou léky. Konkrétně si prý vzala asi padesát kapek Bromhexinu a pětkrát nebo šestkrát si do krku stříkla Stopangin.

V přípravném řízení si obstarala znalecký posudek, který tuto její obhajobu potvrzuje. Znalec obžaloby však zcela vyloučil, že by za naměřenými hodnotami mohly být zmíněné léky.

V rámci funkce měla Lehká na starosti agendu znalců

Problém je v tom, že Lehká měla v rámci své funkce na starosti agendu tlumočníků a právě znalců. Logicky se proto nabízí pochybnosti o nepodjatosti „najatého“ znalce.

V justičních kruzích je právě tento skutek považovaný za procesně ještě zajímavější. V důsledku by totiž mohl razantně zasáhnout do důvěry celého soudnictví.

U hlavního líčení v Mostě se znalecký posudek předložený Lehkou zatím neprojednával. Podle všeho k tomu dojde příští týden, kdy bude proces pokračovat.

„Nezlobte se, ale nebudu se vyjadřovat. Měla bych být přítomna u hlavního líčení,“ sdělila do telefonu autorka posudku Eva Herkommerová, která pracuje v Krajské zdravotní.

I ona by ve finále mohla být za jistých okolností prověřována.

Kárná žaloba na Lehkou by se neprojednávala, pokud by došlo k jejímu pravomocnému odsouzení. V tom případě by jí totiž zanikl soudcovský mandát.