Za štědrodenní postřelení otčíma jateční pistolí dostal muž 13,5 roku

13:10

Krajský soud v Ústí nad Labem poslal na 13,5 let do vězení 28letého Tomáše Havlíčka. Muž loni na Štědrý den postřelil v garáži rodinného domu v ústecké čtvrti Mojžíř svého otčíma jateční pistolí do spánku, pořezal ho nožem na zápěstí a omráčil paralyzérem.