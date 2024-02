Muž se otrávil látkou na eutanazii zvířat, veterinář dostal za její prodej podmínku

Třiaosmdesátiletý Helebrant prodal muži neoprávněně a bez povolení za necelé tři a půl tisíce korun tři balení injekčního roztoku veterinárního přípravku, který obsahuje psychotropní látku a je uveden na seznamu návykových látek.

„Přípravky obsahující tuto látku slouží k eutanazii zvířat v ordinacích veterinářů. Je pouze na lékařský předpis a není určený pro lidi. Obžalovaný byl se vším srozuměn, přesto látku v rozporu s příslušným zákonem poskytl další osobě, která ji následně zneužila ke své sebevraždě,“ popsal státní zástupce František Stibor.

„Osoba poškozeného měla velice dobré manipulativní schopnosti, v důsledku kterých se obžalovaný nechal přemluvit a zakázanou omamnou látku poškozenému poskytl,“ uvedl žalobce.

Muž si pak přípravek orálně aplikoval v pronajatém pokoji, přičemž v důsledku intoxikace u něj došlo k otoku mozku při akutní otravě léky a k následné smrti.

Dejte mu svobodu, chtěla sestra zemřelého

Helebrant se k činu přiznal. „Skutek jsem spáchal, velmi toho lituji,“ pronesl v jednací síni.

Tam se ho dokonce zastala i sestra zemřelého. Řekla, že se s bratrem neviděla víc jak deset let. Podle ní měl velké dluhy. „Bratr se neadaptoval do společnosti, měl psychické problémy a deprese. Obviňoval své okolí za to, co se mu dělo,“ vypověděla.

Její bratr chtěl podle jejích slov ve Švýcarsku podstoupit asistovanou sebevraždu, ale neměl na ni peníze. Spolu s dalšími členy rodiny žádala soud o zastavení stíhání obžalovaného veterináře, což v tomto případě nebylo možné. Následně proto žádali o co nejmírnější trest. „Myslím, že je vhodné, abych promluvila ve prospěch pana veterináře. Uvědomujeme si, že pan veterinář porušil zákon, nezaslouží si ale trpět za někoho, kdo byl psychicky narušený a kdo chtěl zemřít,“ uvedla.

Obžalovaný lékař, který se podle trestního zákoníku dopustil nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu, kterou soud následně schválil. Helebrant tak z jednací síně odešel s pravomocným trestem odnětí svobody na tři roky s podmíněným odložením na pět let. Zároveň nesmí pět let vykonávat činnost veterinárního lékaře. Původně mu přitom hrozil trest 10 až 18 let.

Soudce: Byla to ojedinělá chyba

Při rozhodování o dohodě soud zohlednil specifika případu, kdy obžalovaný nevěděl, k čemu bude veterinární přípravek použit, neměl ani tušení, že se muž už několikrát pokoušel o sebevraždu.

„Obžalovaný není nějaký prvoplánový pachatel trestné činnosti. Několik desetiletí vykonával praxi veterinárního lékaře. Ve vyšším věku udělal chybu v souvislosti s výkonem veterinární praxe,“ uvedl předseda senátu s tím, že není možné se tvářit, že to jednání není trestné.

„Byla to zásadní chyba, ale byla to jediná chyba člověka, který se jako veterinární lékař snažil celou dobu spíše pomáhat. Jsme přesvědčeni, že trest je uložený správně,“ dodal soudce.