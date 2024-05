Devět mrtvých kvůli ohni. Před soudem stojí ředitel domova pro mentálně postižené

Podle obžaloby nebyl v domově nastavený protipožární systém, mimo jiné chyběla i protipožární čidla či evakuační výtah. „Obžalovaný neplnil řádně své povinnosti ředitele, kdy nedodržoval požární předpisy,“ uvedl mimo jiné státní zástupce Vladimír Mužík.

Ředitel podle spisu podcenil možnost založení požáru klienty, byť se takové případy už v minulosti staly. Obžaloba připomněla tři incidenty s ohněm způsobené klienty v roce 2019. Plameny ale nezpůsobily téměř žádné škody, a proto je ředitel nenahlásil hasičům.

„Přestože věděl, že tam je neznámý pachatel, který zakládal požáry, neposílil počet zaměstnanců ve službě ani nepořídil protipožární čidla,“ řekl žalobce s tím, že elektrická požární signalizace by detekovala požár velmi rychle a výtahy by urychlily evakuaci.

Šéf vejprtské Městské správy sociálních služeb, pod kterou vyhořelé zařízení spadá, se podle státního zástupce dopustil obecného ohrožení z nedbalosti. Za to by mohl dostat trest vězení od tří do deseti let, žalobce pro něj v podané obžalobě navrhl podmínku.

Koláček vinu odmítá. S obžalobou nesouhlasí. „Neměl v úmyslu nikomu ublížit. Naopak se snažil, aby klienti žili maximálně důstojně,“ uvedla jeho advokátka Zdenka Seemanová.

Šest rodin žádá odškodnění v celkové výši 14,5 milionu korun.

K požáru domova Kavkaz B došlo na začátku roku 2020. Hořet tehdy začalo brzy ráno ve společenské místnosti. Na místě zemřelo osm mužů, udusili se kouřem. Devátý zemřel později v nemocnici.

Oheň založil jeden z klientů. Protože byl označen za nepříčetného, policie v jeho případě věc odložila. Soud následně rozhodl o uložení takzvané zabezpečovací detence, což je v podstatě přísnější ústav, kde může strávit klidně zbytek života.