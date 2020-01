Čtyři Litevce soudí za loupež v teplickém zlatnictví, pátý muž je na útěku

„Rozdal zbývajícím obviněným úkoly, zajistil předměty a pomůcky potřebné ke spáchání skutku,“ uvádí se v obžalobě na adresu v jednací síni nepřítomného Dominykase Pivorase, jenž podle vyšetřovatelů nebyl ani u samotné loupeže.

Zbylí čtyři obžalovaní, jmenovitě Danas Pečiukonis, Vitalijus Ročka, Osvaldas Steponavičius, Donatas Zapolskis, podle spisu postupně vešli 17. prosince 2018 dopoledne do prodejny, namířili kuličkovou zbraň na prodavačku, nastříkali jí do obličeje pepřový sprej a spoutali ji.

V zadní části obchodu pak podle závěrů vyšetřování spoutali majitele obchodu, další prodavačku a zákazníka, přičemž poté jim také do obličeje nastříkali pepřový sprej.

V prodejní části pachatelé podle žalobkyně za pomoci páčidla a sekery otevřeli vitríny a naházeli do sportovní tašky luxusní hodinky. Několik hodinek také údajně ukradli ze zadní části obchodu, vzali také 135 tisíc korun v hotovosti.

Celkem podle spisu z obchodu odnesli 61 hodinek v hodnotě 7,1 milionu korun. Všem pěti mužům hrozí trest v rozmezí od osmi do patnácti let.

Dva obžalovaní, Steponavičius a Ročka, mají statut spolupracujících obviněných.

Pečiukonis vinu zcela odmítl. Tvrdí, že v Teplicích vůbec nikdy nebyl. Z ostatních obžalovaných prý zná jen Ročku, kterému přeparkovával vozidlo, pak mu šel odevzdat klíče a v tu dobu ho zadržela policie.

Zapolskis se přiznal. Vypověděl, koho spoutal a jak použil sprej. „Trochu jsem zasáhl i sebe,“ řekl.

Zároveň však popírá své tvrzení z přípravného řízení, v něm uváděl, že s ním byli v obchodě i ostatní tři obvinění. Některé spoluobžalované tam prý neviděl. „Nemohu proto přeci tvrdit, že jsem je viděl,“ podotkl před soudem.

Přepadení se velmi podepsalo na jedné z prodavaček. Kvůli psychickým problémům je dosud v pracovní neschopnosti. Svědci budou vypovídat v dalších dnech.

VIDEO: Kamery zachytily loupežné přepadení zlatnictví Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čtveřici pachatelů, kteří byli na místě loupeže, policisté dopadli za necelých čtyřiadvacet hodin v Praze. Od té doby jsou ve vazbě. Pátý obžalovaný byl o několik dní později zadržen a vzápětí propuštěn na polsko-litevské hranici.

Tam tehdy policisté zastavili auto se dvěma Litevci. Ve voze měli podstatnou část lupu. Zmíněný Pivoras tehdy na místě figuroval jako spolujezdec, kterého policisté hned pustili. Uvěřili totiž jeho tvrzení, že si auto náhodně stopl.

Pokud jde o řidiče vozu, toho policisté zadrželi a později vydali do České republiky. Tento muž ale součástí zmíněné pětice není. Jeho případ se vyšetřuje odděleně a stále je ve fázi přípravného řízení.

Hlavní líčení bude pokračovat v dalších dnech.

VIDEO: Obyvatelka Teplic zachytila policejní zásah po loupežném přepadení zlatnictví Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obchod v Krupské ulici vykradl zloděj i loni v březnu. Odnesl si zboží dokonce za zhruba patnáct milionů. Podle vyšetřovatelů čin spáchal dvaapadesátiletý více než desetkrát trestaný muž. Tímto případem se soud začne zabývat v závěru ledna.

V Ústeckém kraji však v loňském roce došlo ještě ke dvěma dalším loupežným přepadením klenotnictví. V červnu byl terčem obchod v Chomutově a v říjnu pak v centru Ústí nad Labem. I v těchto případech jsou podezřelí muži litevské národnosti.

V souvislosti s podzimním činem v krajské metropoli policie stíhá šest Litevců. Čtyři z nich zadrželi čeští policisté krátce po události, další dva pak jejich němečtí kolegové. Německá justice je pak vydala do České republiky. Všichni jsou ve vazbě. Hrozí jim tresty od pěti do dvanácti let. Vyšetřování stále pokračuje.

Jeden ze zmíněné šestice se podle kriminalistů dopustil také loupeže v Chomutově. Jak zjistil portál iDNES.cz, policie už ho za to obvinila.

„Po dvou pachatelích, kteří se podíleli na loupežném přepadení klenotnictví v Chomutově, stále pátráme,“ uvedla policejní mluvčí Alena Bartošová.