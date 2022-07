Za chválu teroru má muž podmínku. Advokát chtěl trest jak pro Barta Simpsona

Brenton Tarrant v roce 2019 v novozélandském městě Christchurch zmasakroval 51 muslimů.

Soudu proto ve výrazu hrdina spatřuje podporu a propagaci terorismu.

Šestačtyřicetiletému Nagymu přitom hrozilo 5 – 15 let. „Slušel by vám trest veřejně prospěšných prací. Ale ten udělit nelze. Zároveň trestat vás vězením nedává smysl,“ zdůvodnila soudkyně Kamila Krejcarová podmíněný trest hluboce pod spodní hranicí trestní sazby.

Nagyho advokát Pavel Kašpar Kras v nadsázce soudkyni navrhl, že jeho klient by měl být odsouzen jen symbolicky, třeba jako Bart Simpson v kresleném seriálu.

„Navrhuji jako trest stokrát na tabuli napsat větu ,Už nikdy nebudu nic psát na Facebook´,“ prohlásil Kras. Tyto tresty však česká justice nezná.

Obhájce nakonec podmínku pro svého klienta přivítal s povděkem. „Zvítězil rozum. Dopadlo to rozumně,“ komentoval rozsudek. Vzal si však ještě lhůtu na rozmyšlenou, jestli se proti němu odvolá, verdikt tak zatím není pravomocný.

Michal Nagy se u soudu hájil velmi svérázně. Nejprve zpochybnil, že by výraz „hrdina“ byl schvalováním Tarrantova činu a označil ho spíše za ironii a nadsázku, posléze ale tvrdil, že zmíněný příspěvek sám na Facebook nevložil.

„Telefon mívám bez jakéhokoliv zabezpečení ležet, z Facebooku se neodhlašuji. Mohl to tam napsat kdokoliv. Tou dobou jsem byl na Mácháči, třeba to tam napsal někdo z mých přátel,“ argumentoval obžalovaný.

Soudkyně ale tomuto vysvětlení neuvěřila a označila jej za nevěrohodné. „Tak vy říkáte, že jste to nenapsal a zároveň polemizujete nad smyslem toho slova. To už bychom byli v nějakém paralelním světe, kdybychom přistoupili na vaši obhajobu, že cizí osoba vám vzala telefon, odemkla ho, přihlásila se vám do Facebooku a pod nějaký článek napsala tento komentář,“ reagovala Kamila Krejcarová.

Obžalovaný se do svých slov zamotal

Obžalovaný si uškodil i tím, že člověka, který nenávistný komentář nahlásil policii označil za udavače. „Měl to řešit hned se mnou, třeba mi napsat, já bych to smazal,“ líčil u soudu.

Čímž ale připustil, že autorem komentáře je on sám. „Máme snad protiprávní jednání oznamovat samotnému pachateli?“ v nadsázce se ho pak zeptal žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Rozsudek nad Michalem Nagym za schvalování masakru ve městě Christchurch není první ani poslední, který česká justice řeší. Celkem se v posledních letech zabývala třiceti případy, kdy lidé vyjadřovali pachateli činu podporu a útoky schvalovali. Ve všech případech soud jejich vinu prokázal.

„Ve všech případech padly podmíněné tresty odnětí svobody. V několika případech odsouzení uzavřeli dohodu o vině a trestu nebo poslali peníze na oběti trestné činnosti, kdy pro ně byl trest příznivější,“ zmínil státní zástupce Martin Bílý, který má tyto případy na starost.