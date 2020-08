Soud potvrdil trest za vraždu kamaráda, detence nemusí být doživotní

„Znalecký ústavní posudek hovoří celkem jednoznačně, pokud jde o nebezpečnost obžalovaného. Jeho jednání (vražda) bylo bez motivu. Obžalovaný celým svým životem měl k takovému jednání našlápnuto, domníváme se, že to je velice varující,“ sdělil předseda senátu Michal Hodoušek.

Detence není časově omezená. „Pan obžalovaný trpí těžkou asociální poruchou osobnosti, jsou dány podmínky pro uložení zabezpečovací detence. Neznamená to trest doživotí, podle okolností může být tato detence zrušena,“ podotkl soudce.

Dvaadvacetiletý Nosek svého o rok mladšího kamaráda zavraždil v noci na 17. dubna 2017. U řeky ho bodl ho do oblasti jater, následně z místa odešel. Poškozený pak ještě dokázal o několik desítek metrů popojít nebo se odplazit, než zranění podlehl.

Předtím se oba mladíci nejprve potkali na hřišti, kde tehdy popíjela větší parta lidí. Nosek odtud nakonec odcházel z poškozeným. Co přesně se poté stalo a hlavně proč, není jasné.

Nosek dříve u ústeckého krajského soudu vypověděl, že chtěl poškozeného doprovodit domů mimo jiné proto, že byl silně opilý.

„On (poškozený) si hrál s míčem, který mu ale spadl do vody. Chtěl přelézt zábradlí, ale já ho táhl zpátky. Asi si myslel, že se s ním chci prát nebo co. Chtěl mi dát pěstí a začal bouchat do zábradlí. Já jsem proto vytáhl z kapsy nůž a dal mu ho ke krku, aby toho nechal,“ vypověděl v minulosti obžalovaný.

„Netlačil jsem na ten nůž. On měl nervy. Ten nůž ho nezklidnil, začal být víc agresivní. Šel na mě, já už měl ten nůž dole a chtěl jsem ho dát zpátky do kapsy, ale on, jak na mě šel, tak jsem ho vzal a bodnul jsem. Ohnul se dopředu, já jsem odešel,“ podotkl dříve Nosek.

Nůž, který prý u sebe nosil neustále kvůli sebeobraně, pak doma vyčistil a schoval do futer dveří. Po zadržení se policii přiznal a pokusil se o sebevraždu.

Nosek při své výpovědi u krajského soudu zmiňoval, že onu noc, stejně jako už několikrát v minulosti, slyšel v hlavě hlasy. Před skutkem nevedl řádný život. Nikdy nechodil do práce, kouřil marihuanu a vyzkoušel i pervitin. Ústecký senát ho označil za osobu zcela nevěrohodnou.

VIDEO: Konečně spravedlnost, říká k soudním tahanicím otec zavražděného

Za čin původně skončil v psychiatrické léčebně. V dřívějším znaleckém posudku totiž stálo, že se u něj rozvíjí schizofrenie a on kvůli tomu v době činu prakticky nevěděl, co dělá. Zvrat v kauze odstartovali lékaři z léčebny, když upozornili, že se původní závěry znalce podle nich neshodují s realitou.

Nakonec došlo k obnovení trestního řízení. Nový znalecký posudek se totiž shodoval s názory lékařů z psychiatrické léčebny. Znalec, jenž vypracoval původní posudek, se ke svým tehdejším závěrům nemohl vyjádřit, protože zemřel.