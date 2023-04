Náklaďák při předjíždění rozdrtil koloběžkáře. Jeho chyba, odmítá řidič vinu

Nehoda se stala loni 6. června odpoledne. Řidič osmnáctimetrové soupravy plně naložené dřevem projížděl zatáčkou ve stoupání v ulici Boženy Vikové Kunětické. Před ním jel muž na elektrické koloběžce, kterého se rozhodl předjet. Manévr ale správně neodhadl.

Podle soudu jel příliš blízko muže na koloběžce. Ten vyjel na nezpevněnou část vozovky, zavrávoral a spadl na silnici pod zadní kola náklaďáku, která ho doslova rozdrtila.

Za zločin usmrcení z nedbalosti řidiči podle trestního zákoníku hrozilo až šestileté vězení. Žalobce s ohledem na jeho dosavadní bezúhonnost požadoval podmínku.

Soud návrhu vyhověl a obžalovaného potrestal dvěma roky vězení s podmíněným odkladem na tři roky. K tomu přidal dvouletý zákaz řízení.

Rozsudek není pravomocný, devětapadesátiletý obžalovaný se na místě odvolal. Hájil se, že předjížděl v bezpečné vzdálenosti a že šestašedesátiletý muž na koloběžce v době, kdy ho začal předjížděl, stál na kraji silnice. V průběhu předjíždění měl naskočit na koloběžku a rozjet se. Kvůli své chybě tak podle něj ztratil stabilitu a spadl.

„Muž na koloběžce zabránil bezpečnému předjíždění. Obžalovaný předpokládal, že muž na koloběžce stojí, ale on se rozjel, což už ve zpětném zrcátku nemohl obžalovaný kvůli mrtvému bodu vidět. Není tak dána vina obžalovaného,“ uvedl obhájce řidiče a navrhl, aby ho soud zprostil obžaloby.

Takový scénář odmítl znalec, který posuzoval průběh dopravní nehody. Konstatoval, že koloběžka se těsně před nehodou pohybovala rychlostí dvacet kilometrů, což neodpovídá rozjíždění. „Kdyby koloběžka stála a pak se rozjela, nemohlo dojít ke střetu tam, kde k němu došlo, a v čase, ve kterém k němu došlo,“ řekl.

„Z dokazovaní je zřejmé, že pan obžalovaný při předjíždění koloběžky nedodržel bezpečný odstup a došlo tam k pádu poškozeného pod kola. Znalec přesvědčivým způsobem vyvrátil možnost, že by v době předjíždění koloběžka stála,“ zdůvodnil verdikt o vině předseda soudního senátu Martin Kredba.

Podle něj by se nehoda nestala, kdyby řidič náklaďáku s předjížděním počkal na přehlednější úsek. „V místě nehody je plná čára, stoupání. Za mě to není místo vhodné k předjíždění. Bylo by vhodnější počkat na jiný úsek, kde mohlo dojít k bezpečnému předjetí koloběžky,“ dodal Kredba.

Kromě znaleckého posudku senát vycházel i z dalších důkazů, a to ze zvukových záznamů z linky 158 a záznamu policisty, kde obžalovaný o stojícím koloběžkáři nemluví.

Obžalovaný se hned po vynesení rozsudku odvolal ke krajskému soudu. Obhájce bude chtít prokázat důkazní nouzi. „Policie nezajistila po nehodě technické zkoumání koloběžky, takže nevíme, jakým způsobem byla skutečně schopná akcelerovat. Znalec vycházel pouze z obecné technické specifikace. Na základě znaleckého posudku nelze vyloučit verzi, kterou obžalovaný tvrdí,“ řekl.