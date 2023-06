Za smrt spolujezdců dostal řidič podmínku. Měli být připoutaní, řekl obhájce

Nehoda se stala loni 15. září ráno v místě, kde končí dálnice D7 a začíná dvouproudová silnice. Jde o úsek častých dopravních nehod, rychlost je zde postupně snižována na 100 a 80 kilometrů.

Koky jel tehdy s dalšími čtyřmi muži z Chrudimi do Loun pracovat na stavbu. Podle obžaloby překročil povolenou rychlost o padesát kilometrů v hodině. Na mokré vozovce dostal smyk a narazil do protijedoucího kamionu.

Po střetu se vozidlo roztočilo a byli z něho vymrštěni tři spolujezdci. Jeden zemřel na místě, druhý po převozu do nemocnice. Další muž utrpěl vážná zranění. Čtvrtý zůstal zaklíněný ve vozidle. Zranění utrpěl i Koky.

„Chtěl bych se všem pozůstalým omluvit, je mi líto, co se stalo,“ uvedl před soudem Koky.

Jeho obhájce uvedl, že pokud by byli muži ve vozidle připoutaní, nemusely by být následky tak tragické. „Devastující zranění nebyla způsobena nárazem, ale tím, že vypadli z vozu. To by se nemuselo stát, kdyby byli připoutaní bezpečnostními pásy,“ prohlásil advokát.

Dále upozornil, že Koky řídil velmi dlouho a byl unavený. „Bývá běžnou praxí, že jeden z party ve stavebnictví je současně řidičem. Takový zaměstnanec ale není dostatečně odpočatý. Zaměstnavatelé takto šetří, a bohužel to vede k takovým tragickým událostem,“ podotkl obhájce.

Soud, který vedle doznání přihlédl i ke Kokyho čistému trestnímu rejstříku, nakonec vyměřil tříletý trest odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu pěti let. Obžalovaný zároveň nesmí pět let usednout za volant.

Za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví mu hrozilo až šest let vězení.

„Pětiletá podmínka, která je nejdelší možná, a zákaz řízení na pět let je vzhledem k polehčujícím okolnostem dostatečným potrestáním,“ zdůvodnil verdikt předseda senátu Jan Jouza.

Příbuzní poškozených u soudu označili trest za příliš mírný. Jejich požadavky na odškodnění v celkové výši několika milionů korun soud zamítl. Koky totiž řídil vůz v pracovní době, za následky je tak podle senátu odpovědný zaměstnavatel.