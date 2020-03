Afričan souzený za znásilnění dívky na poli u Litoměřic zůstane ve vazbě

Abdallah Ibrahim Diallo dorazil na jednání z vazební věznice v doprovodu eskorty. V neveřejném líčení pak senát vyslechl znalce, který na muže vypracoval znalecký posudek.

„Jeho závěry se však lišily od těch z pozorování v psychiatrickém ústavu vězeňské nemocnice v Brně. Soudkyně proto případ odložila na neurčito a nechá zpracovat ústavní znalecký posudek,“ přiblížil předseda litoměřického okresního soudu Miroslav Kureš.

„Zároveň byla obžalovanému prodloužena vazba na další tři měsíce,“ dodal Kureš.

Podrobnějšímu psychiatrickému znaleckému pozorování se cizinec musel podrobit po nařízení soudu.

Senát k tomu vedla právě výpověď znalce z oboru psychiatrie Jana Flídra, který před časem uvedl, že podle něj obžalovaný s největší pravděpodobností trpí duševní nemocí, konkrétně zřejmě nediferencovanou schizofrenií. Zároveň ale nevyloučil, že by mohl simulovat.

Původně v případu žádný posudek nebyl. Soudkyně si ho nechala vypracovat až poté, co se dozvěděla o nestandardním chování obžalovaného ve vazbě.

Muž tam nedodržuje hygienu, je agresivní vůči spoluvězňům a údajně také slyší v hlavě hlasy a má záchvaty smíchu.

Muž, který v minulosti neúspěšně žádal o azyl v Německu, podle obžaloby dívku uchopil zezadu, povalil ji na zem a začal líbat na ústa a prsa.

Ona se podle spisu marně bránila, přičemž on z ní strhal oblečení a znásilnil ji. Hrozí mu za to trest v rozmezí od dvou do deseti let.