Cizinec souzený za znásilnění musí kvůli chování na ústavní pozorování

Rozhodnutí vyplývá z justiční databáze. Krajský soud jej blíže nekomentoval, protože padlo při neveřejném zasedání a ještě nebylo doručeno všem účastníkům řízení.

Delší pozorování cizince nařídil v závěru listopadu litoměřický okresní soud, který případ znásilnění řeší. Vedla ho k tomu výpověď znalce z oboru psychiatrie Jana Flídra.

Ten uvedl, že podle něj obžalovaný s největší pravděpodobností trpí duševní nemocí, konkrétně zřejmě nediferencovanou schizofrenií.



Zároveň však nevyloučil, že by mohl simulovat. Proto sám navrhl, že by bylo vhodné zkoumat ho delší dobu. Sám ho totiž vyšetřoval zhruba jen dvě hodiny.

„To je velmi krátká doba, která byla navíc využitá i pro tlumočení. Pro vypracování posudku by bylo nejvhodnější ústavní pozorování,“ řekl v listopadu Flídr. A okresní soud se s ním ztotožnil.

Abdallah Ibrahim Diallo proto nyní bude převezen na specializované pracoviště, kde ho bude pozorovat tamní personál a zaznamenávat jeho chování.

„Následně vypracují ústavní posudek,“ sdělil iDNES.cz Flídr s tím, že pozorování by mělo trvat zhruba měsíc. Může se však prodlužovat podle potřeby.

Diallův advokát podal v listopadu stížnost také proti prodloužení vazby. I tu krajský soud nyní zamítl.

Obhájce obžalovaného k podání námitek přistoupil poté, co jeho klient v jednací síni nejprve uvedl, že proti nařízením okresního soudu podává stížnosti, přičemž vzápětí je odvolal a více se nevyjadřoval. Advokát proto musel stížnosti oficiálně podat.

Kvůli chování ve vazbě

Původně přitom v případu žádný posudek nebyl. Litoměřická soudkyně Alexandra Šetková si ho nechala vypracovat dodatečně poté, co se dozvěděla o nestandardním chování obžalovaného ve vazbě. Muž tam nedodržuje hygienu, je agresivní vůči spoluvězňům. Prý také slyší v hlavě hlasy a má záchvaty smíchu.

Znalec Flídr po krátkém vyšetření před soudem vypověděl, že Diallo v jeho přítomnosti nepřiměřeně gestikuloval, neseděl v klidu, různě kroutil hlavou či plakal. Stěžoval si i na bolesti prsou, hlavy a v uších.

Jeho zvláštní chování se projevilo právě i při listopadovém jednání litoměřického soudu. Cizinec tam opakovaně vyrušoval s tím, že je mu zle a musí odejít. Vzápětí si přál zůstat. Po znalci požadoval čokoládu.

Muž, jenž v minulosti neúspěšně žádal o azyl v Německu, podle obžaloby dívku uchopil zezadu, povalil ji na zem a začal líbat na ústa a prsa. Ona se podle spisu marně bránila, přičemž on z ní strhal oblečení a znásilnil ji. Hrozí mu za to trest v rozmezí od dvou do deseti let.

Na začátku hlavního líčení v polovině října ve francouzštině uvedl, že chtěl dívku jen požádat o pomoc, ale ona začala křičet a utíkat. Dodal, že neví, zda s ní měl pohlavní styk.

Muž přijel do Česka poté, co ho v Německu propustili z drážďanského vězení, kde byl kvůli jízdě načerno. Neuhradil totiž peněžitý trest, a musel proto za mříže. V sousední zemi ho zároveň vyšetřovali kvůli vyhrožování sociálnímu pracovníkovi.