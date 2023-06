Policii ujížděl i po cyklostezce. Mám rád auta, řekl soudu muž bez řidičáku

Honička jako z akčního filmu se odehrála loni jedno nedělní březnové odpoledne. „Celkem ohrozil patnáct chodců, řidiče motocyklu a nejméně dva řidiče motorových vozidel,“ shrnuje v rozsudku, který redakce získala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, předsedkyně senátu děčínského okresního soudu Iveta Vlášková.

Lidé, které řidič míjel, museli rychle ustupovat do zeleně nebo se natlačit na ploty. Na sestříhaném videu, které pár dní po události poskytla médiím policie, je například patrné, jak na cyklostezce těsně projíždí kolem lidí s koněm.

Nakonec se svým vozem havaroval. Ani na následné výzvy policistů nereagoval, jeden z nich ho tak musel z auta vyloženě vytáhnout, druhý na něj mířil zbraní.

„Byl to zkrat,“ okomentoval jednačtyřicetiletý muž svoje jednání před soudem. Nebylo to však zdaleka poprvé, co usedl za volant při platném zákazu řízení. „Mám rád auta,“ odvětil na poznámku senátu, že dokola páchá trestnou činnost v souvislosti s dopravou.

V rejstříku trestů má celkem 12 záznamů. Loňského činu se navíc dopustil ve zkušební době po podmíněném propuštění z vězení.

Soud muže uznal vinným z obecného ohrožení a z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozil mu tak až osmiletý trest.

„Soud dospěl k závěru, že za popsané situace nepřipadá v úvahu ukládání jiného než represivního trestu, a to trestu odnětí svobody ve výměře pěti let,“ uvedla soudkyně Vlášková s tím, že ve prospěch obžalovaného hrála skutečnost, že se přiznal a takzvaně prohlásil vinu.

Až opustí vězení, začne mu platit ještě tříletý zákaz řízení. Verdikt je pravomocný.