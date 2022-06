Od ukradeného auta s ročním dítětem zloděj utekl, dostal 21 měsíců

Obžalovaný se v jednací síni kál a prohlásil vinu. Nemuselo tak probíhat dokazování.

„Vím, čeho jsem se dopustil. Lituji toho. Dítěte jsem si nevšiml,“ uvedl sedmačtyřicetiletý muž z Teplic v soudní síni.

Vůz tehdy stál nastartovaný u jedné ze školek. Jonáš do něj nasedl a odjel. Když po chvíli zjistil, že v autě není sám, zastavil a zmizel. Z auta ale ještě ukradl technický průkaz, klíče a další věci.

Mezitím zalarmovala policii matka kojence. Auto nechala nezajištěné, když odváděla staršího potomka do školky. Policii během krátké doby kontaktovali náhodní svědci, kteří si nedaleko místa krádeže všimli odstaveného a rozsvíceného auta. Roční chlapec uvnitř vozu neutrpěl žádnou újmu.

Muže k soudu přivedla justiční eskorta. V minulosti už sedmnáctkrát trestaný recidivista je totiž nyní ve vyšetřovací vazbě kvůli dalším trestným činům. Před několika týdny byl navíc okresním soudem nepravomocně odsouzen ke 20 měsícům vězení za jinou krádež.

Opakovaně také porušuje zákaz řízení motorových vězení. V kartě řidiče má sedmnáct záznamů a postupně se „vybodoval“. Odcizení auta s dítětem se navíc dopustil v podmínce za dřívější krádež. Justice má pro něj označení speciální recidivista.

Soudkyně: Nad minulostí nejde přimhouřit oko

Kvůli lednovému případu ho policie obvinila ze spáchání tří trestných činů - neoprávněné užívání cizí věci, krádež a maření výkonu úředního rozhodnutí. Za to mu hrozil trest odnětí svobody v délce od šesti měsíců do tří let.

Žalobkyně požadovala dvouleté vězení a zákaz řízení motorových vozidel na dva roky.

Soudkyně ocenila, že muž po dopadení a v přípravném řízení spolupracoval s vyšetřovateli a že přistoupil k prohlášení viny, čímž se výrazně zkrátil soudní proces. „V tomto směru jde o polehčující okolnost. Ovšem nelze přimhouřit oko vhledem k proviněním z minulosti,“ okomentovala vyměřený trest 21 měsíců.

Rozsudek není pravomocný, muž si ponechal lhůtu na případné odvolání proti výši trestu.