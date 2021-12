Ústecký kraj bude mít novou přírodní památku, ochrání bučiny ve Výběžku

„Kraj na návrh odboru životního prostředí vydal nařízení o zřízení přírodní památky Vlčice a stanovení bližších ochranných podmínek tohoto území. To si myslím, že je zásadní krok a signál obyvatelům, že nám záleží na naší krásné krajině. Zalesněné území se starým bukovým porostem se nachází uprostřed zalesněného komplexu ze směru od Čítkova mlýna. Tato krajina představuje nejstarší bukový porost v celém Šluknovském výběžku, nejstarší stromy jsou více než 250 let staré. Podle průzkumu z let 2015 až 2018 zde také žije 59 druhů ptáků, z toho 18 druhů zvláště chráněných,“ říká hejtman Jan Schiller (ANO).

Plocha chráněného území starých buků pokryje balvanitý žulový rozpad na severozápadním úbočí vrchu Vlčice ve výšce převážně 420 až 485 metrů nad mořem.

I přes relativně nízkou výměru se vyznačuje mimořádnou kontinuitou lesního prostředí, která je pro hospodářský les výjimkou i v celostátním měřítku, neobvyklým zastoupením stromových dutin různých typů a rozměrů, tlejícího dřeva a mimořádnou diverzitou hmyzu vázaného na mrtvé dřevo.

V rozpadajících se stromech žije například drabčík sršní a řada dalších chráněných druhů jako třeba kriticky ohrožený dřevomil hylis cariniceps.

Lokalita poskytuje útočiště i řadě ohrožených a vzácných druhů ptáků a její význam je umocněn tím, že je součástí největšího lesního komplexu Šluknovského výběžku, který leží na významné migrační trase ptactva.

Zcela mimořádná je hustota doupných stromů, které poskytují příležitosti k hnízdění například výra velkého. Les je ale také útočištěm luňáka červeného a hnědého, orla mořského, orlovce říčního, čápa černého nebo včelojeda lesního, kteří patří k ohroženým a chráněným druhům ptáků. Vedle toho se v lokalitě vyskytují i vlci.

Větší ochrana i na Mostecku

Počet druhů rostlin v lese je spíše chudý, ale ve východní části území se i v tomto ohledu nacházejí cenní zástupci květnatých bučin. K typickým druhům rostlin na Vlčici patří věsenka nachová, kostřava lesní, bukovník kapraďovitý či náprstník červený.

„Zřízením přírodní památky je zakázáno její poškozování, a to i hospodářské, vedoucí ke zničení chráněného území,“ podotýká Schiller.

„Vyhlášení takto chráněného území je vždy radostnou událostí a demonstruje to, jaké poklady zde máme i mimo velkoplošná území s ochranou,“ těší Tomáše Salova, mluvčího nedalekého Národního parku České Švýcarsko.

Podle vedoucího oddělení ochrany na odboru životního prostředí krajského úřadu Tomáše Buriana se zatím nařízení o přírodní památce vydávala ve věstníku právních předpisů kraje, ale od příštího roku už to bude v ústředním věstníku.

„K vyhlášení tohoto chráněného území by tak mělo dojít v průběhu ledna. Celý pozemek přírodní památky je Lesů ČR a ty s jejím vyhlášením neměly žádný problém,“ uvádí Burian s tím, že v plánu je vyhlášení i dalších chráněných území v kraji.

Větší ochrany se dočká například i část krušnohorských bukových lesů nad Horním Jiřetínem na Mostecku. Krajský úřad se s vlastníkem pozemků, společností I. H. Farm, již v létě dohodl, že 200 hektarů bučin zůstane ponecháno přírodnímu vývoji a člověk do nich nebude zasahovat.

Na dalších zhruba 400 hektarech pak budou lesní práce a těžba výrazně omezené. K dohodě došlo po několikaletém nátlaku ekologických organizací, jimž vadila intenzivní těžba ve vzácných starých bukových lesích, které přežily emisní katastrofu v druhé polovině minulého století.