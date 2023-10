Jenom auta a nic z toho, odmítli lidé zplyňování smetí. Skládku tím neohrozí

Referenda se zúčastnilo 115 ze 233 oprávněných voličů, proti bylo téměř 84 procent hlasujících.

„Výsledek pro nás znamená, že občané stojí za zastupitelstvem a že se jim také nelíbí plánovaný záměr plazmového zplyňování. Zároveň nás závaznou částí rozhodnutí referenda pověřili, abychom proti výstavbě zařízení bojovali,“ řekla starostka Siřejovic, Lenka Feiklová (Sdružení nezávislých kandidátů).

Jakým způsobem se do toho vedení obce pustí, se už začíná rýsovat. „Nyní by se měla rozeběhnout nějaká studie proveditelnosti, zjišťovací řízení, území rozhodnutí a stavební povolení. Máme založené občanské sdružení a do všech těchto řízení se budeme přihlašovat a budeme se snažit pro naši obec udělat co nejvíc,“ nastínila starostka.

Lidi v Siřejovicích nejvíce tíží doprava, kterou nákladní auta přivážejí odpady. Skládka odpadů SONO sice leží v katastru obce Želechovice, ale veškerý provoz jde právě přes Siřejovice.

„V současné době se na skládce zpracovává 45 tisíc tun odpadu ročně. V projektu plazmy je padesát tisíc tun a nevylučuje, že by se mohlo zpracovávat ještě více. Takové množství dopravy by pro nás bylo hrozné,“ podotkla Feiklová.

Siřejovicemi sice projíždí jeden náklaďák za druhým, ale obec z toho nemá nic. „Ironií je, že ze zákona o odpadech veškeré příspěvky, které skládkování přináší, jdou do jiné obce. Při referendu se projevilo, že naši občané jsou naštvaní a už toho mají plné zuby,“ doplnila starostka.

Referendum je závazné pro obec Siřejovice, ale nikoliv pro majitele skládky. „Referendum pro nás neznamená vůbec nic. Půjdeme cestou správního procesu, který ale nezahrnuje výsledky referend,“ řekl Petr Medáček, předseda rady Sdružení obcí pro nakládání s odpady, které je majitelem skládky SONO.

Plazmové zplyňování odpadu se označuje za vůči přírodě šetrnou technologii likvidace odpadu, kdy hlavním produktem procesu je plyn, který může být dál energeticky využíván.

