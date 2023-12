Vraťme se do normálu. Rozptýlení přijde vhod, brání starostové ohňostroje

Apel ministra vnitra navíc podle komunálních politiků přišel pozdě a někteří se domnívají, že je dokonce zbytečný. Ministerstvo by prý spíše mělo řešit legislativní otázky držení palných zbraní.

Silvestrovský ohňostroj tak bude k vidění v Lovosicích, světelná show je plánována v Zámecké ulici a oblohu rozzáří v 17 hodin. „Silvestrovské oslavy proběhnou podle původního plánu. Ohňostroj rušit nebudeme. Myslím si, že většině lidí tím uděláme radost a zvedneme jim náladu,“ uvedl starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).

Starosta zároveň zdůraznil, že vedení Lovosic soucítí s oběťmi šíleného střelce a jejich rodinami. „Vzpomínku na ně vyjádříme s místostarostou v našich projevech. Doprovodnou hudbu zvukaři s ohňostrojáři vyberou tak, aby nesnižovala úroveň piety,“ dodal Krejčí.

Zábavnou pyrotechniku má město nakoupenou již několik týdnů. Do ohňostroje a doprovodného programu Lovosice investovaly kolem 150 tisíc korun.

Kde bude k vidění ohňostroj 31. prosince Litvínov – od 17 hodin se uskuteční videoprojekce na budově zámku, v 18 hodin odstartuje ohňostroj s hudbou ve Voightových sadech a vše v 19 hodin završí koncert Abba CZ revival na náměstí Míru. Lovosice – ohňostroj se uskuteční v 17 hodin v Zámecké ulici. Most – v 16 hodin je na 1. náměstí v plánu koncert kapely Trocha klidu, v 17:30 hodin vystoupí MikAel a v 19 hodin vypukne ohňostroj. 1. ledna Duchcov – od 17 hodin proběhne u rybníku Barbora novoroční hitparáda a o hodinu později je na programu ohňostroj. Ústí nad Labem – novoroční ohňostroj bude odpálen v 18 hodin na prostranství u výletního zámečku Větruše.

Konec roku oslaví ohňostrojem i v Litvínově. „Samozřejmě, že mi je nesmírně líto, co se stalo. Zrušili jsme vánoční program, vyjádřili soustrast a nyní si myslím, že bychom se už měli vracet do normálu,“ popsala starostka Kamila Bláhová (ANO) s tím, že ohňostroj je jedním bodem několikahodinového programu. Součástí oslav bude i videoprojekce či koncert. „Zrušení jedné části programu by nedávalo smysl,“ dodala.

Samotný ohňostroj bude pro zájemce přichystán od 18 hodin ve Voigtových sadech.

Program městské silvestrovské oslavy nebude měnit ani Most. Podle primátora Marka Hrvola (ProMOST) je ohňostroj symbolem nového roku. Jeho začátek je v 19 hodin, odpalovat se bude z Hněvína.

Novoroční ohňostroj chystá krajské město. Odpalovat se bude z parkoviště u výletního zámečku Větruše v 18 hodin.

Primátor Petr Nedvědický (ANO) nechce zrušením akce podporovat možnou motivaci vraha, který zřejmě zabíjel i proto, aby získal proslulost. „Nejrázněji mu odpovíme, když se vrátíme k našemu běžnému životu a nenecháme si do něj zasahovat podobnými zločinci. Jsem přesvědčen, že v těchto nelehkých dnech přijde i chvíle rozptýlení vhod, lidé se sejdou, za doprovodu hezké hudby uvidí ohňostroj, který má u nás již svou tradici, a snad přijdou na příjemnější myšlenky a zapomenou na malý moment i naše rozvodněné Labe,“ sdělil.

Ohňostroj potrvá přes osm minut. Město za něj zaplatí téměř 300 tisíc korun.

Vedení krajského města ani nebude nijak vyzývat veřejnost k omezení soukromých ohňostrojů. Mnozí tak své plány měnit nebudou.

„Ohňostroj děláme už mnoho let. Máme ho vždy objednán dopředu. O jeho zrušení bychom uvažovali, kdyby přišel ministr Rakušan s apelem dříve, a objednávka by šla stornovat. Teď už to nejde, tudíž ohňostroj uděláme. Nevíme totiž, zda by mu v příštím roce neskončila expirace, ani jak jej správně skladovat,“ řekla Jana z Ústí.