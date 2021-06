Mezi Bílinou a Mostem budou moci řidiči jezdit rychleji možná ještě letos

„Úsek Most–Bílina se pokusíme zrychlit ještě letos. V přípravě je úsek Chomutov–Most a uvažujeme i o úseku Bílina–Teplice,“ popsala nejbližší plány mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

Ve všech úsecích je plánovaný převod silnice I. třídy na silnici pro motorová vozidla, což znamená nejvyšší povolenou rychlost 110 kilometrů v hodině. „V nevyhovujících částech, jako jsou připojovací a odbočovací pruhy, úrovňové křížení či malý poloměr směrového oblouku, zůstane rychlost na 90 kilometrech v hodině,“ doplnila mluvčí.

Kvůli zvýšení rychlosti na trase z Bíliny do Mostu je potřeba vybudovat ještě oplocení silnice a upravit středová svodidla. V další fázi by pak měl přijít na řadu úsek z Mostu do Chomutova.

„Připravujeme zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na projekt stavby, která bude vyžadovat větší úpravy stávající komunikace,“ sdělila k aktuálnímu stavu přípravy Eva Semanová z úseku výstavby chomutovské Správy ŘSD.

Už loni v prosinci se motoristům otevřel zrekonstruovaný 1,3 kilometru dlouhý úsek u Třebušic, který byl posledním dvoupruhovým úsekem mezi Chomutovem a Mostem a snižoval plynulost i bezpečnost dopravy. Úprava úseku včetně stavby mimoúrovňové křižovatky vyšla na 192 milionů bez daně.

O zrychlení se mluví skoro deset let

O tom, že by se mohla zvýšit rychlost na páteřní komunikaci, jež protíná celý Ústecký kraj a spojuje ho na jednom konci s Karlovarským a na druhém s Libereckým, se začalo hlasitěji mluvit už v roce 2012.

Tehdy plánovalo ministerstvo dopravy úsek mezi Teplicemi a Mostem, s výjimkou průjezdu Bílinou, zařadit mezi nově definované rychlostní silnice s rychlostí 110 kilometrů v hodině.

Plány však nevyšly a na zvýšení povolené rychlosti začal v roce 2018 tlačit Ústecký kraj. Proti zrychlení jízdy přitom není od prvopočátku ani dopravní policie.

„Je to směrově dělená komunikace o více jízdních pruzích. Až na výjimky (zastávky) by bylo možno na těchto úsecích zvýšit rychlost na 110 kilometrů za hodinu,“ sdělila před časem policejní mluvčí Šárka Poláčková.

Čtyřproudá silnice přitom již dnes svádí řidiče k sešlápnutí plynového pedálu a mnoho z nich zde jezdí rychleji, než dovoluje dosud předepsaná devadesátka.