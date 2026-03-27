Senior si nepohlídal rychlost, s osobním autem skončil v korytě řeky

  15:42,  aktualizováno  15:42
S autem v korytě řeky Chomutovky v Chomutově skončil ve čtvrtek senior, který nezvládl řízení. Podle policie neodhadl rychlost ani situaci. Vyšetřovatelé škodu předběžně vyčíslili na 50 tisíc korun. Řidič vyvázl bez zranění.
Senior v Chomutově nezvládl řízení a skončil v korytě řeky Chomutovky. (26. března 2026) | foto: Policie ČR - KŘP Ústeckého kraje

Řidič nezvládl odbočování z Bezručovy do Kostelní ulice. Vyjel vpravo mimo vozovku, přejel travnatou plochu a skončil v korytě řeky Chomutovky. Vozidlo se zadní částí zachytilo o betonový břeh.

Podle policie řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem ani situaci.

Nehoda se obešla bez zranění, zdravotníci však řidiče pro jistotu převezli do nemocnice k vyšetření. Mluvčí policie Miroslava Glogovská uvedla, že jeho dechová zkouška byla negativní.

Škoda na vozidle byla předběžně odhadnuta na 50 tisíc korun. Řidič za přestupek dostal pokutu.

