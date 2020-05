Koronavirus odkládá letošní opravy zříceniny hradu Rýzmburk na Teplicku

„V rámci příhraniční spolupráce jsme chystali společný projekt s kolegy z německé Fuldy. Na svážnici, která dříve sloužila jako obchodní stezka, na níž byl Rýzmburk jako strážný hrad, je středověký most, který jsme měli zrekonstruovat,“ vysvětlil předseda sdružení Jiří Kučera.

„Šlo o opravu dřevěné pochozí části mostu, na které by se pak symbolicky setkala česká strana s německou. Bohužel jsme to ale museli kvůli koronaviru odložit,“ dodal Kučera.

V plánu podle něj byla i rekonstrukce korunního zdiva na hlavní věži zříceniny hradu, i z té však zatím sešlo.

„Bohužel se teď nemůžeme sejít s projektanty a naplánovat to. Takže improvizujeme a věnujeme se jen údržbě hradu. Střídají se tam lidé, aby nás nebylo hodně,“ uvedl předseda sdružení, jehož cílem je zachránit a zvelebit gotický hrad z 13. století, který je památkově chráněný.

Šance, že by na plánované projekty došlo ještě letos, je podle něj malá. „Pokud to situace dovolí, rádi bychom projekt s německými kolegy dotáhli do finále ještě letos. Moc velkou naději tomu ale nedávám,“ řekl Kučera s tím, že na hradě nedávno proběhla brigáda, jejímž cílem bylo odklízení odpadků po nepořádných výletnících.

„Lidé teď chodili do přírody hodně, takže tam byl neskutečný binec,“ podotkl předseda sdružení, které funguje od roku 2010.

Rýzmburk stojí na vrcholu ostrožny v nadmořské výšce 525 až 550 metrů

od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky

hrad byl rodovým sídlem Hrabišiců, kteří ho prodali míšeňskému markraběti Vilémovi

později ho získali Kaplířové ze Sulevic a Lobkovicové, za kterých byl v průběhu 16. století opuštěn

Za tu dobu nadšenci zprůchodnili cesty k hradu, vytěžili náletové dřeviny a z okolí hradu odvezli až 50 tun odpadu. Kromě toho ve spolupráci s památkáři provedli i několik úspěšných projektů, například výstavbu lávky v historickém designu původního padacího mostu či konzervaci vstupní brány.

Na hradě proběhly i dva mezinárodní workcampy, kterých se zúčastnili lidé z 15 zemí světa.

Na své aktivity používá sdružení peníze od soukromých dárců, ale i z německých fondů či od města Osek.

„Nikdy jsme po nikom nechtěli peníze, snažili jsme se být soběstační. Naší vizí bylo zachránit Rýzmburk z peněz lidí a ne z evropských fondů. Časem jsme ale zjistili, že rekonstrukce a údržba potřebuje spousty peněz, a to ze soukromých zdrojů nezvládneme. Město má k naší snaze dobrý přístup,“ ocenil předseda sdružení.