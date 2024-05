Litoměřice nedostanou dotaci na parkovací dům, stál by daleko od nádraží

„V rámci hodnocení Integrovaného regionálního operačního programu projekt narazil na zádrhel, kterým je velká vzdálenost parkovacího domu od vlakového a autobusového nádraží,“ vysvětlil na posledním jednání zastupitelstva místostarosta Petr Panaš (Naše Litoměřice).

„Jediná zastávka, která se do požadovaného dvousetmetrového perimetru vejde, je autobusová zastávka v Daliborově ulici. Počet cestujících, kteří ji využívají, je ale v rámci podmínek hodnocení nedostačující,“ doplnil.

Plánovaný Parkovací dům Růžovka měl zajistit 214 parkovacích míst. Ta měla primárně sloužit lidem, kteří přijíždějí vlastním vozem do Litoměřic a pokračují dále pěšky nebo veřejnou dopravou.

Náklady na výstavbu parkovacího domu byly předběžně vyčísleny na 188 milionů korun. Vzhledem k tomu, že za přípravou projektu stojí roky práce, nechce vedení města od záměru upustit. „Rozhodně nechceme, aby se to definitivně ukončilo. Budeme i dále hledat vhodnou dotační podporu, protože je to natolik investičně náročná akce, do které se v současné době město nemá ambici pouštět bez finanční pomoci,“ uvedl místostarosta.

„Vnímáme neutěšenou situaci na úseku dopravní politiky a parkování a myslíme si, že tento parkovací dům by celé lokalitě hodně ulevil. Navíc, pokud se tu podaří vybudovat vysokorychlostní trať, bude zde zájem o parkovací místa mnohokrát větší,“ dodal.

Právě výstavba terminálu vysokorychlostní trati by v budoucnu mohla vybudování parkovacího domu pomoci. Už nyní v okolí litoměřických nádraží svá auta odstavuje mnoho řidičů, kteří dále pokračují hromadnou dopravou, a jejich počet s vybudováním nové trati ještě vzroste.

„V souvislosti s tím, jak se vyvíjí situace kolem vysokorychlostní trati, a na základě mnoha let spolupráce a diskuse se Správou železnic by se mohla rýsovat možnost, že by pokrytí nějakých nákladů na výstavbu této přidružené dopravní infrastruktury mohlo být součástí kompenzačních opatření,“ upozornil zastupitel Filip Hrbek (ODS).

Zastupitelé na svém jednání také vzali na vědomí petici občanů, kteří požadují zastavit záměr výstavby parkovacího domu v Růžovce a postavit ho na jiném místě. Obávají se totiž, že navržená stavba bude mít na lokalitu negativní dopady.

„Protože petenti mimo jiné požadovali i řešení parkovacích zón, budou jejich podněty předány komisi dopravy pracující při radě města k odbornému posouzení,“ podotkl litoměřický místostarosta.

