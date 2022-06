Stavba mostu ve Rtyni se kvůli vyšším cenám prodraží, hotovo bude v srpnu

„Aktuálně je navýšení ceny na 38,2 milionu korun,“ potvrdila Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje, který má most ve správě.

Ačkoliv se původně mluvilo o tom, že by demolice mostu a následná výstavba nového mohla skončit už v květnu, oficiálním termínem je až poslední srpen. „Nedošlo k prodloužení termínu, ale pouze k pozastavení prací z klimatických důvodů. Lhůta dle smlouvy, tedy srpen 2022, zůstává beze změn,“ ubezpečila Fraňková.

Podle starosty obce Jaroslava Lišky už na mostě probíhají finální práce a celá stavba by nakonec mohla být hotova dříve, než mají stavaři ve smlouvě.

„Chodím tam na pravidelné kontrolní dny a už probíhají finální práce. Brzy by měla proběhnout pokládka asfaltu, montáže svodidel a další dodělávky,“ popsal Liška.

To by ocenili řidiči, kteří se ve Rtyni už několik měsíců potýkají s dopravními komplikacemi. „Popravdě, už se těšíme, až to bude hotové, teď trpíme. Jsou tady zákazy vjezdu, které nikdo nerespektuje, tvoří se kolony. I pro stavaře je náročné hlídat dopravu a zároveň bezpečnost na stavbě. A to nemluvím o prachu a hluku,“ řekl starosta.

Do opravy mostu na komunikaci, která spojuje dálniční přivaděč R63 s obcí Žalany, se kraj pustil kvůli jeho špatnému technickému stavu. Až bude stavba hotová, chce hejtmanství opravit ještě druhý most na stejné komunikaci vedoucí přes železniční trať.

„V současné době se připravuje projektová dokumentace a řeší se majetkoprávní vypořádání. Termín realizace a skutečná cena budou známé až po veřejné zakázce na stavební práce,“ doplnila Fraňková.