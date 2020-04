Ústecký kraj pošle peníze drobným podnikatelům, říká hejtman Bubeníček

Otevírají se obchody, setkávat se může až deset lidí, kteří nemusí být z rodiny. Rouška z našich tváří ale zřejmě hned tak nezmizí a platí doporučení necestovat za hranice. Ministerstvo zdravotnictví pak k 30. dubnu ukončí centrální nákupy ochranných pomůcek potřebných kvůli epidemii koronaviru. Zásoby má vytvořené na dva měsíce, což ministr Adam Vojtěch hodnotí jako dostatečné.

V Ústeckém kraji situace kvůli onemocnění covid-19 není dramatická. „Zatím jsme nakupovali v režimu nouzového stavu. Nemuseli jsme dělat klasická výběrová nebo poptávková řízení,“ říká hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Jak budete postupovat po 30. dubnu?

Standardně, což je delší. Pokud by se objevil velký počet infikovaných, bylo třeba okamžitě reagovat. Ty pomůcky, které přijdou ještě tento týden, budou rozvezeny. Už jsme vyzvali organizace, aby zjistily, co všechno potřebují a co by kraj za své prostředky mohl ještě objednat. Potom se už každý bude muset starat sám, tedy i všechny organizace, jejichž zřizovatelem není kraj – od základních škol přes domovy důchodců po domovy pro osoby s mentálním postižením. Na druhé straně si myslím, že nabídka ochranných pomůcek je dnes už běžně k dispozici, dostáváme řadu nabídek od různých firem a můžeme si vybrat tu nejvhodnější. My se budeme snažit udělat rezervu hlavně speciálních ochranných pomůcek. To jsou sety, kde jsou ochranné obleky, návleky na boty, rukavice, brýle. Budou v zásobě, kdyby se v příštích dnech stalo něco neočekávaného, což se doufám nestane.

Připravujete si ochranné pomůcky třeba na podzim? Zatím nikdo neví, zda nepřijde druhá vlna nákazy nebo výrazně horší chřipková epidemie, na kterou také umírá řada lidí.

Zatím budeme mít zásobu na současné mimořádné události a na případný nárůst počtu infikovaných lidí. Je dobře, že se během epidemie nakonec zjistilo, kolik je výrobců ochranných pomůcek v celé republice. Myslím si, by se vše dalo řešit od domácích dodavatelů a ti by byli schopni reagovat. Hlavně bychom byli rádi, kdyby už nepřišla žádná druhá vlna.

Kolik kraj od začátku nouzového stavu dostal od státu roušek, respirátorů a dalších pomůcek? A kolik ochranných pomůcek nakoupil a za kolik?

Celkově naším skladem prošlo 4,5 milionu kusů ochranných pomůcek. Převážná část jsou roušky a respirátory FFP2. Odhadem jsme spočítali, že kraj nakoupil zhruba 60 tisíc litrů dezinfekce. Byli jsme také první kraj, který na začátku epidemie dokázal těm nejvíce postiženým – nemocnicím, záchranné službě a sociálním službám – dezinfekci dát. Následovaly dopravní společnosti, dětské domovy nebo výchovné ústavy. Nejsou všechny krajské, ale jsou u nás v kraji. Myslím, že jsme také byli jedním z prvních krajů, možná první, který jim ochranné pomůcky dal. Kraj zatím objednal ochranné pomůcky za 20 milionů korun a za dalších 5 milionů jsou objednány.

Ukázalo se, že nejvíce ohroženi nákazou a nejvíce nemocní či v karanténě byli záchranáři, lékaři i zaměstnanci v sociálních službách. Nechybí někde?

Problém s nedostatkem zaměstnanců jsme měli ve všech nemocnicích Krajské zdravotní (5 největších nemocnic kraje) už před epidemií. Je to stejné v celé zemi. Epidemie chod nijak výrazně nezasáhla, naštěstí onemocněli vždy jednotlivci.

Budete navyšovat peníze lidem v krajských organizacích za péči o nakažené?

Už jsme to udělali v litoměřickém domově pro seniory U Trati, kde zaměstnanci šli dobrovolně do karantény spolu s klienty. Maximálně si odměnu zasloužili. Krajské zdravotní jsme přispěli 15 milionů korun a příplatky řeší sama. Odmění zejména ty, kteří jsou v první linii boje proti koronaviru. Hluboce se skláním před infekčním oddělením v Masarykově nemocnici pod vedením primáře Pavla Dlouhého. Odvedli nejvíce práce. Pamatuji si, jak se v roce 2000 říkalo, že máme moc nemocnic i lůžek a že nejsme moderní. Dnes se ukazuje, jaká je výhoda, že ta lůžka máme a že máme KZ.

Kraj rozhodl, že přispěje podnikatelům a živnostníkům 70 milionů korun. Pro každý okres je určeno 10 milionů korun. Odkdy peníze budou moci lidé žádat a pro koho přesně jsou určeny?

Pomoc je pro nejmenší živnostníky maximálně s pěti zaměstnanci, mohou dostat 25 tisíc. Žádat všichni mohou od 11. května. Podporu podnikatelům nabídl i stát a věřím, že každý, kdo měl nárok, se to snažil využít. U žádosti na krajské peníze je podmínka, že musí podnikat minimálně do konce roku a není to nijak omezeno profesí. Žádost o dotaci bude velice jednoduchá, stačí doložit čestné prohlášení, že podnikatel byl opravdu zasažen na tržbách krizí. A protože již tito drobní podnikatelé a živnostníci splnili podmínky státu, je to pro nás jednodušší a nemusíme dělat velké kontroly. Jsme zatím jediný kraj, kromě Prahy, který tuto pomoc nabízí. Pomoc bude pro prvních 400 uchazečů, kteří se přihlásí v každém okrese. Podle dat je v kraji evidováno 60 tisíc živnostníků, otázka je, kolik z nich stále funguje a kolik z nich má maximálně těch pět zaměstnanců. V tuto chvíli je 70 milionů maximum, které kraj může uvolnit.

Šetřit začínají kvůli očekávaným ekonomickým potížím i města. Jak se na to připravuje kraj? Můžete říci, které dotace budou pozastaveny?

Zastavené nebo omezené jsou všechny dotace. Lidsky chápu, že se to nesetkalo s nadšením, ale spousta podporovaných akcí se vůbec nekonala a konat nebude, dotace se tak čerpat ani nemohly. Problém může být u drobných zemědělců. Ještě budeme hledat pro červnové zastupitelstvo nějaké finance, abychom alespoň je podpořili. Kraj bude nyní vyhodnocovat jednotlivé akutní požadavky, například záchranné stanice Falco, a zváží poskytnutí individuální dotace. Každý takový uchazeč ale musí doložit kompletní financování, aby dokázal, že je to pro něj bez dotace likvidační. Na druhé straně kraj neomezuje investice.

Museli jste připravit vhodné ubytování pro infikované bezdomovce a lidi vykázané z bytu. Pro kolik lidí to je a na jak dlouho bude ještě připravené?

Pro bezdomovce jsme zprovoznili objekt v Hliňanech a provozuje ho ústecká Oblastní charita. Smlouva je na tři měsíce a je pro 30 klientů, maximální kapacita je pak 50 lidí. Zatím zde nikdo není. Za celých šest týdnů epidemie se objevil jediný infikovaný bezdomovec a to ve chvíli, kdy toto zařízení ještě nefungovalo. Pokud by zde lidé byli, jsou přijata opatření, aby nemohli chodit ven. Jako povinnou rezervní kapacitu lůžek pro klienty domovů pro seniory kraj pronajal jeden teplický hotel. Zatím také nebyl využit. Máme s majiteli podepsanou smlouvu, je zde rezervováno 50 míst od 15. dubna do 30. června. Cena za nevyužité lůžko je 300, pokud by zde někdo byl, pak by to bylo 750 korun za lůžko a 220 korun za tři jídla denně. Podle mne je to seriózní. Doufám, že ani jedno ubytování nebude muset být využito.

Dost kritizované je vládou časté měnění pravidel fungování společnosti. Jak podle vás zvládla vláda ochranu obyvatel před onemocněním covid-19 a mělo se něco udělat podle vás jinak?

Všichni jsme spadli do situace, kterou jsme neznali. Známe větrné smrště, povodně… Ty v roce 2013 pro mne byly velikou školou, ale věděli jsme, že voda přijde a za pár dní po ní začne čištění a vysoušení. Teď nikdo neví, co bude následovat. Myslím, že první rozhodnutí vlády byla v mnoha případech chaotická, ale po bitvě je každý generál. Učili jsme se všichni... Bylo ale velice pozitivní, když začal fungovat ústřední krizový štáb a když začaly chodit ochranné pomůcky. Tam si ale musí každý sáhnout do svědomí, že ve státních hmotných rezervách vlastně nic nebylo. Přitom však bylo jasné, že koronavir je v Číně a přijde i do Evropy. Tam se trochu zaspalo. Tvrdím, že jako kraj jsme byli týden před vládou. Již 28. února jednala bezpečnostní rada kraje a 4. března se sešel krajský krizový štáb. V nemocnicích a ústavech sociální péče jsme zakázali návštěvy a všem ostatním jsme to doporučili. Ředitelům škol jsme řekli, aby nejezdili s dětmi na lyže a do zahraničí. A až za týden přijala první opatření vláda. Ten týden předstihu se kraji ale vyplatil.

Jaké máte zprávy z Krajské zdravotní? Jak vaše akciovka zvládá koronakrizi? V Praze je dost mediků, dost špičkových pomůcek, ale lékaři odsud si stěžují, že dlouho pomůcky neměli a když tak málo.

My jsme měli objednané respirátory, které se vyrábí v kraji, ale už je nemohli koupit, protože vláda to zakázala a nakupovala centrálně. V první fázi jsme byli závislí na tom, co dostaneme a ještě se vše rozdělovalo podle klíče ministerstva zdravotnictví. V první řadě byly pochopitelně nemocnice, zdravotnická záchranná služba, hygienické stanice, zdravotní ústav. Výrazně se všem ulevilo, když začaly chodit dodávky i přes ministerstvo vnitra, už jsme měli ruce volnější a pak se nám podařilo nakoupit od společnosti Adler 110 tisíc respirátorů FFP2 za velmi přijatelnou cenu. Pak přišla akce v Lovosicích, kde jsme zabavili překupníkům 680 tisíc roušek a 28 tisíc respirátorů. Po Prahy odjelo 300 tisíc roušek a zbytek zůstal v kraji, což velmi pomohlo. A byli jsme první v republice, kteří ochranné pomůcky dávali řidičům veřejné dopravy. Naštěstí v žádné nemocnici v kraji nikdy nebylo ochromené nějaké oddělení kvůli infikovaným lékařům, vždy šlo pouze o jedince.

Zastupitelé rozhodli, že kraj půjde do soutěže obálkovou metodou na nákup rumburské Lužické nemocnice s cenou 63 milionů korun. Může se podle vás objevit jiný zájemce?

Nevím, proč někteří zastupitelé tvrdě trvali na tom, aby cena byla zveřejněna. Někdo nás může přeplatit třeba o 10 korun. Při dražbě přece nikdo předem cenu neříká. Ovšem konkurzní správkyně říkala, že při rovnosti nebo podobných cenách zváží, na co chce zájemce nemocnici využívat. Nicméně podle mne cena nemocnice není adekvátní, mělo to být levnější. Pokud ale nemocnici získáme, minimálně dva tři roky bude provoz ztrátový. Proto by také nebyla zařazena pod KZ, ale jako samostatná organizace pod příspěvkovou organizací Krajská majetková. Až by se situace stabilizovala, pak by se začlenila do KZ. Nemocnici v Rumburku máme převzít bez dluhů, počítáme se dvěma až třemi roky oprav, k tomu přibudou miliony korun investic. Pokud by přešla pod KZ, musí vypadat jako všechny její ostatní nemocnice.

Co je nyní podle vás nejdůležitější pro Ústecký kraj?

Přál bych si, aby se současná epidemie nezhoršovala ale postupně zlepšovala. Také aby se nám podařilo podpořit některé žadatele o dotaci. Nicméně myslím, že problém s financováním bude ještě do konce roku a asi i v dalších letech a bude to muset řešit nové zastupitelstvo. Řekli jsme, že nemůžeme hospodařit tak, aby krajská kasa zůstala prázdná, přišlo nové vedení a to nemělo peníze. Proto se snažíme vytvořit úspory. Bylo by naprosto neférové v současné době předávat prázdnou kasu.