Jsem mile překvapena solidárností, říká starostka Proboštova na Teplicku

Nekonají se sice kulturní ani společenské akce, ale lidé si velmi pomáhají. „Šijí roušky nebo dochází za seniory,“ říká starostka Jana Čermáková (Nezávislí Proboštov) z Proboštova na Teplicku.

Jak vaše obec momentálně zvládá situaci?

Myslím, že všechno zvládáme dobře. Mám pocit, že všichni naši občané se snaží být ukáznění, odpovědní a troufám si říct, že maximálně dodržují veškerá nařízení a opatření, která byla zavedena. Zatím je u nás tedy situace dobrá.

Máte dost ochranných pomůcek?

Ano. Jsem mile překvapena solidárností našich občanů a všech dobrovolníků. Ve chvíli, kdy začalo platit vládní nařízení týkající se omezeného pohybu osob a povinnosti nošení roušek na veřejnosti, ozvala se nám místní občanka a lékařka Aneta Nováková, která spustila lavinu pomoci. Začali jsme shánět látky, potřebný materiál, zapojili se lidé ze Senior klubu Zvonkohra, místní podnikatelé, ale i pracovníci obecního úřadu. Nastěhovali jsme na úřad šicí stroje a látky a ve dne v noci jsme je stříhali a šili roušky. Nakonec se nám podařilo po obci roznést více než 700 roušek a pokračujeme v tom i dál. Dobrovolníci, kteří primárně šili pro naše občany, momentálně šijí roušky pro nemocnice a domovy důchodců mimo obec. Chtěla bych také poděkovat místnímu podnikateli panu Rážovi, který pro obec nechal ušít a uhradil 600 bavlněných roušek, což nám pomohlo a mohli jsme tak uspokojit požadavky všech našich občanů.

Když jste zmínila domov důchodců, jak v této nelehké době pomáháte seniorům?

Jsme v kontaktu s místním stacionářem, kde situaci také zvládají velmi dobře. Jen jim chybí ochranné pomůcky, takže jsme jim včera dodali dalších 50 bavlněných roušek. Zároveň je přes místní Červený kříž seniorům nabízen rozvoz obědů, což je úžasná věc a zároveň to podporuje opatření, aby lidé nevycházeli ven.

Jak vypadá situace ve vaší školce a škole?

Školka to má jednodušší tím, že tam neprobíhá výuka. Její zaměstnanci tedy nyní pomáhají tím, že opět šijí roušky. Co se týká uzavření škol, nemohly se na situaci pořádně připravit. Jsem ale ráda, že naši učitelé fungují online nebo přes e-mail, zasílají rodičům úkoly pro děti a snaží se je na dálku i známkovat. V tomto směru zatím nemáme žádné negativní ohlasy.

Jak se na chodu obce podílejí místní policisté a hasiči?

Obecní policii musím vyzdvihnout, máme tu dva strážníky, již rozvážejí roušky lidem a kontrolují umírněnost občanů a dělají mezi nimi osvětu. Na této úrovni fungujeme velmi dobře. Máme i jednotku dobrovolných hasičů a tu zatím nebylo třeba zapojit do nouzových opatření.

Chod obce se tedy nezastavil, ale jaké čekáte ekonomické dopady?

Neřekla bych, že se chod obce zastavil. Kromě úředních hodin fungujeme dál, běžnou administrativu dál vyřizujeme a zvládáme. Co je pro nás potíž, je nemožnost jednání zastupitelstva, protože máme v čekání nějaké smlouvy a podobně. Ale bude to prostě muset počkat. Co se týče dopadů na ekonomiku obce, myslím, že to nijak zvlášť nepocítíme.

