Karton umí zabalit, cokoliv si představíte, říká šéf obalové firmy

„Patříme mezi absolutní lídry trhu, co se týká udržitelnosti v obalovém průmyslu. Vlnitou lepenku si sami vyrobíme, zpracujeme, zrecyklujeme a znovu použijeme,“ říká Němec.

Nedávná pandemie koronaviru zasáhla v podstatě všechny průmyslové obory. Jak se dotkla vás?

Pocítili jsme ji velmi. Částečně pozitivně. Díky pandemii jsme byli vládou zařazeni do kategorie strategického průmyslu. Protože v okamžiku, kdy potřebujete přepravit jakékoliv zboží a chcete ho ochránit, potřebujete relevantní obal. A ten dodáme my. Proto jsme zařazeni do kategorie strategického průmyslu s ohledem na ochranu produktů a zboží. Bereme to tak, že se nám dostalo určitého pochopení a ocenění toho, co děláme.

A ta negativní stránka?

S ohledem na útlum v některých průmyslových oblastech klesla poptávka i po našich produktech. Velmi zasažen byl automobilový průmysl, zastavily se také objednávky z hotelů, restaurací, zastavila se přeprava skla a dalších komodit. Prostě skoro všechno, kde se naše výrobky používají. Situace se ale začíná pomalu zlepšovat. V automobilovém průmyslu je mírné zlepšení vidět, v segmentu hotelnictví, barů a restaurací to tak rychle nejde a podle mého názoru bude ještě nějakou dobu trvat, než se tento obor dostane znovu do kondice.

Jaká opatření jste v souvislosti s pandemií, kdy nebylo tolik zakázek, museli přijmout? Dotkla se i zaměstnanců?

Dobrá zpráva je, že jsme nemuseli propouštět. Všechny kmenové zaměstnance si držíme, ale museli jsme upravit směnný provoz, výrobní kapacity a výrobní náplň tak, abychom pokryli sníženou poptávku. Během prázdnin máme v pátek zastavenou výrobu, zaměstnanci si buď vybírají dovolenou, nebo pobírají 60 procent platu. Odhadujeme, že v září se vrátíme k běžnému provozu.

DS Smith V Ústeckém kraji má společnost zaměřená na obalové materiály dva výrobní závody, v děčínském se dělají velkokapacitní zakázky, ty menší a specifické jsou vyráběny v závodě v Jílovém u Děčína.

Další pobočky má firma v Novém Boru a Jihlavě, kde se vyrábějí obaly s velkým podílem ruční práce.

Celkem zaměstnává asi 600 lidí, z toho 400 v Ústeckém kraji.

Museli jste zastavit nějaké investice?

V tuto chvíli pokračujeme bez omezení, všechny probíhají tak, jak mají. Zatím se nás nedotklo zásadní snižování rozpočtů. Konkrétní dopady budeme analyzovat později, zhruba v květnu příštího roku.

Do vašeho portfolia patří výroba vlnité lepenky a kartonů. Jaký je mezi zákazníky o kartonové obaly zájem?

Vzhledem k tomu, že kartonový obal je obal univerzální a je ho možné využívat napříč všemi odvětvími, od automobilového průmyslu až po například rychloobrátkové zboží, zájem je. Dá se říct, že kartonový obal umí splnit, cokoliv si představíte. Vlnitá lepenka velmi dobře slouží při přepravě těžkých a speciálních zařízení v průmyslu, ať už se jedná o automobilový, nebo jakýkoliv jiný. Navíc je karton oproti plastu ekonomicky výhodnější, bez problémů ho můžeme klientovi například potisknout a jeho jedinečnou výhodou je recyklovatelnost.

Z jakého oboru jsou vaši nejčastější zákazníci?

Našimi zákazníky jsou velké, ale i malé firmy. V loňském roce jsme například vyhráli s obalem pro malou firmu, která vyrábí originální ponožky. Ale spolupracujeme i s giganty z oblasti výroby potravin, děláme pro nápojové firmy. Naše výrobky z vlnité lepenky jsou schopné nahradit plastové přepravní boxy nebo palety. Tento materiál je natolik konstrukčně zajímavý, že kamkoliv se podíváte, tam jsme schopni ho uplatnit. Kombinujeme třeba plast a vlnitou lepenku, v různých částech do výrobku umíme vložit odtrhávací nebo zpevňovací pásky, ucha a další vychytávky. Menším klientům jsme schopni na základě zkušeností navrhnout i celé balicí linky a pomoct jim s rozvojem. Stane se, že se zákazníkem začínáme například na dvou stovkách krabic a postupně se dopracujeme k dodávkám na automatizované balicí linky.

Jaký je poslední trend v obalových materiálech?

Velký důraz je dneska na snižování množství plastů. To byl také pro nás impulz ke změně uvažování, kde všude je použití plastu nutné a kde ho nahradit. Obchodníci začali zjišťovat, že kvalita obalu má velký vliv na vnímání zákazníka. Je čím dál větší poptávka a také tlak na efektivitu balení a jednoduchost. Také se větší důraz klade na zábavnost rozbalování. Trendem je opětovné použití obalu, kdy se v něm zboží vrátí zpátky nebo se obal přetvoří v úplně něco jiného. Zákazník chce také alternativní obaly, přičemž nejpevnější postavení v celé šíři má karton nebo lepenka.

Jakým způsobem se snažíte omezit používání plastů?

Přijali jsme velmi striktní vnitřní opatření ohledně udržitelnosti a návrhů udržitelných obalů. Před pár týdny jsme představili zcela nový produkt – Eco bowl. Je to produkt, který nahrazuje až 85 procent plastů. Ve spolupráci se společností Multivac jsme vyvinuli kartonovou vaničku, která má uvnitř velmi slabou fólii, jež je do vaničky vlisovaná. A uživatel jednoduše vezme plastovou fólii a odstraní ji od recyklovatelné kartonové vaničky. Je tužší než plastová, lépe se s ní manipuluje, zabere přesně vymezené místo. To znamená, že při přepravě nevzniká prázdný prostor. Každopádně je to obal, který vznikl na základě imperativu: pojďme fungovat udržitelně a s ohledem na budoucnost.

Je něco, co nedokážete zabalit?

Nemyslím, že něco takového existuje. V rámci jedné akce jsme přemýšleli o zabalení budovy radnice a zjistili jsme, že i toto je možné. Vyráběli jsme například obal pro zvon Václava Havla. Není to žádná rarita, ale pro nás to má velký význam. Vyrábíme obaly pro bloky motorů, které jsou velmi těžké, nebo obaly na citlivý strojírenský materiál. Člověk by si řekl, že není možné takhle těžkou věc zabalit do papíru, ale jde to. Prostě s ohledem na typ obalového materiálu, který zpracováváme, vidím naši budoucnost skvěle. Čím dál víc zákazníků začíná být hodnotově orientovaných, to znamená, že jsou ochotni si připlatit za to, že jejich obal je ekologický a nezatěžuje přírodu. A čím víc je ekologicky uvědomělých zákazníků, tím víc ve finále klesá cena toho udržitelného produktu. Tam vidím budoucnost.